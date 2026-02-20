Alerta em MG: todas as cidades do estado podem enfrentar chuva intensa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Todos os 853 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por chuva intensa nesta sexta-feira (20/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60km/h. Conforme a meteorologia, uma chuva de 50mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final do dia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

