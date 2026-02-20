Vai chover em BH nesta sexta-feira (20/2)? Confira a previsão do tempo
Fevereiro começou bastante chuvoso em Belo Horizonte, mas a chuva deu uma trégua nos dias de folia. Saiba como fica o tempo nesta sexta-feira (20/2)
Fevereiro começou com dias chuvosos em Belo Horizonte (MG), deu uma trégua durante o carnaval e voltou a ter chuva nesta semana. De acordo com a Defesa Civil municipal, esta sexta-feira (20/2) pode ter precipitação moderada a forte.
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente, a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,1°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12,2°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 55%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Até a manhã desta sexta-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 162mm até às 6h.
Acumulado de chuvas até às 6h de 20/2
- Barreiro: 279,0 (157,0%)
- Centro-Sul: 276,2 (155,4%)
- Hipercentro: 162,0 (91,2%)
- Leste: 268,4 (151,0%)
- Nordeste: 179,6 (101,1%)
- Noroeste: 252,0 (141,8%)
- Norte: 180,0 (101,3%)
- Oeste: 243,8 (137,2%)
- Pampulha: 195,0 (109,7%)
- Venda Nova: 194,0 (109,2%)
Mínimas registradas por regional em 20/2
-
Barreiro: 19,0 °C, às 6h15.
-
Centro-Sul: 19,0 °C, às 6h10.
-
Oeste: 18,1 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h.
-
Pampulha: 19,8 °C com sensação térmica de 21,8 °C, às 6h.
-
Venda Nova: 20,1 °C, às 6h10.
Como fica o tempo em Minas?
O cenário é parecido no restante do de Minas Gerais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A formação de uma área de convergência dos ventos e umidade no Sudeste do país favorece tanto a chuva fraca quanto as pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Segundo o Inmet, as temperaturas são reguladas pela nebulosidade. Pequenas aberturas no céu provocam um aquecimento e sensação de abafamento.
De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões mineiras.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).