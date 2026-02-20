Vai chover em BH nesta sexta-feira (20/2)? Confira a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Fevereiro começou com dias chuvosos em Belo Horizonte (MG), deu uma trégua durante o carnaval e voltou a ter chuva nesta semana. De acordo com a Defesa Civil municipal, esta sexta-feira (20/2) pode ter precipitação moderada a forte.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,1°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12,2°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 55%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta sexta-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 162mm até às 6h.

Acumulado de chuvas até às 6h de 20/2

Barreiro: 279,0 (157,0%)



Centro-Sul: 276,2 (155,4%)



Hipercentro: 162,0 (91,2%)



Leste: 268,4 (151,0%)



Nordeste: 179,6 (101,1%)



Noroeste: 252,0 (141,8%)



Norte: 180,0 (101,3%)



Oeste: 243,8 (137,2%)



Pampulha: 195,0 (109,7%)



Venda Nova: 194,0 (109,2%)

Mínimas registradas por regional em 20/2

Barreiro: 19,0 °C, às 6h15.

Centro-Sul: 19,0 °C, às 6h10.

Oeste: 18,1 °C, com sensação térmica de 12,2 °C, às 6h.

Pampulha: 19,8 °C com sensação térmica de 21,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 20,1 °C, às 6h10.

Como fica o tempo em Minas?

O cenário é parecido no restante do de Minas Gerais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A formação de uma área de convergência dos ventos e umidade no Sudeste do país favorece tanto a chuva fraca quanto as pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Inmet, as temperaturas são reguladas pela nebulosidade. Pequenas aberturas no céu provocam um aquecimento e sensação de abafamento.



De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões mineiras.



O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações