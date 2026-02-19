Assine
CHUVA INTENSA

Tempestade com queda de granizo pode atingir BH e 504 cidades de MG

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade em 505 cidades de MG ao longo desta quinta-feira (19/2). Confira recomendações em caso de chuva

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/02/2026 09:21

Inmet alerta para queda de granizo em cidades de MG; veja se a sua está na lista
Chuva intensa pode vir acompanha de raios, rajadas de vento e até queda de granizo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte (MG) e outros 504 municípios do estado podem ser atingidos por tempestades com risco de queda de granizo nesta quinta-feira (19/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até a manhã de sexta-feira (20/2).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser atingidas?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Acaiaca
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brás Pires
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curvelo
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diogo de Vasconcelos
  • Divinésia
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Silvério
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Felixlândia
  • Florestal
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaraciaba
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Japaraíba
  • Jeceaba
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Mateus Leme
  • Matias Barbosa
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Minduri
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Pains
  • Paiva
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Paula Cândido
  • Pedra do Indaiá
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Recreio
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Sabará
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Maria de Itabira
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Monte
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Geraldo
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Sarzedo
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora dos Remédios
  • Seritinga
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Teixeiras
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Virgínia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

