Chuva continua em BH nesta quinta-feira (19/2)? Veja a previsão

Depois de um carnaval sem chuva, Belo Horizonte voltou a registrar precipitações nessa quarta-feira de cinzas e a meteorologia indica mais chuva nesta quinta-feira (19/2), segundo a Defesa Civil municipal.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 55%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta quinta-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 162mm até às 5h30.

Acumulado de chuvas até às 5h30 de 19/2

Barreiro: 279 (157%)

Centro-Sul: 276,2 (155,4%)

Hipercentro: 162 (91,2%)

Leste: 268,4 (151%)

Nordeste: 179,6 (101,1%)

Noroeste: 251,8 (141,7%)

Norte: 180 (101,3%)

Oeste: 236,2 (132,9%)

Pampulha: 193,6 (108,9%)

Venda Nova: 186 (104,7%)

Mínimas registradas por regional em 19/2

Barreiro: 17,4 °C

Centro-Sul: 17,6 °C

Oeste: 17 °C, com sensação térmica de 10,2 °C

Pampulha: 18,6 °C com sensação térmica de 20,8 °C

Venda Nova: 19 °C

Como fica o tempo em Minas?

O cenário é parecido no restante do de Minas Gerais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que o dia terá típicas pancadas de verão no estado, devido a uma área de baixa pressão formada no litoral da região Sudeste.

Segundo o Inmet, essa condição meteorológica mantém áreas de instabilidades e, consequentemente, provoca pancadas de chuva e trovoadas, especialmente nas regiões Oeste e Centro-Sul. Nos próximos dias, as instabilidades devem se espalhar para as demais regiões do estado.

De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.



O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

