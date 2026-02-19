Chuva continua em BH nesta quinta-feira (19/2)? Veja a previsão
Fevereiro começou bastante chuvoso em Belo Horizonte, mas a chuva deu uma trégua nos dias de folia. Saiba como fica o tempo a partir de agora
Depois de um carnaval sem chuva, Belo Horizonte voltou a registrar precipitações nessa quarta-feira de cinzas e a meteorologia indica mais chuva nesta quinta-feira (19/2), segundo a Defesa Civil municipal.
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 55%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Até a manhã desta quinta-feira, nove das dez regionais de BH registraram chuva acima da média esperada para todo o mês. A única região que não ultrapassou o volume previsto foi o Hipercentro, que contabilizou 162mm até às 5h30.
Acumulado de chuvas até às 5h30 de 19/2
- Barreiro: 279 (157%)
- Centro-Sul: 276,2 (155,4%)
- Hipercentro: 162 (91,2%)
- Leste: 268,4 (151%)
- Nordeste: 179,6 (101,1%)
- Noroeste: 251,8 (141,7%)
- Norte: 180 (101,3%)
- Oeste: 236,2 (132,9%)
- Pampulha: 193,6 (108,9%)
- Venda Nova: 186 (104,7%)
Mínimas registradas por regional em 19/2
-
Barreiro: 17,4 °C
-
Centro-Sul: 17,6 °C
-
Oeste: 17 °C, com sensação térmica de 10,2 °C
-
Pampulha: 18,6 °C com sensação térmica de 20,8 °C
-
Venda Nova: 19 °C
Como fica o tempo em Minas?
O cenário é parecido no restante do de Minas Gerais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que o dia terá típicas pancadas de verão no estado, devido a uma área de baixa pressão formada no litoral da região Sudeste.
Segundo o Inmet, essa condição meteorológica mantém áreas de instabilidades e, consequentemente, provoca pancadas de chuva e trovoadas, especialmente nas regiões Oeste e Centro-Sul. Nos próximos dias, as instabilidades devem se espalhar para as demais regiões do estado.
De acordo com a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).