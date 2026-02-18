Assine
Babadan desfila sob chuva na tarde desta quarta (18/2) em BH; veja fotos

  • A banda de sopros e percussão é ancorada no Congado e no Candomblé
  • A chuva não impediu que os foliões fosse a rua e acompanhassem o cortejo do bloco
  • A banda homenageou os 100 anos do mestre e musicista Moacir Santos
  • O rapper Djonga marcou presença no evento nesta tarde de quarta-feira (18/2)
  • A banda esteve na Avenida José Bonifácio, bairro São Cristovão localizado na região Nordeste de BH
