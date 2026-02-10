Saiba quem são as quatro pessoas que morreram soterradas em cidade mineira
As vítimas foram soterradas quando um deslizamento de terra na lateral de um açude atingiu parte de uma casa
Foi identificada a identidade das quatro pessoas mortas em soterramento em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (10/2). A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Defesa Civil municipal. A tragédia aconteceu quando um deslizamento de terra, na lateral de um açude, atingiu parte de uma casa.
Conforme o órgão municipal, as vítimas eram Wesley Carvalho Valentim Rocha, de 17 anos, Weverton Alves Mendes, de 21, Ana Maria De Carvalho Alves, de 42, e Henrique Moreira de Araújo, de 33.
Ainda não há confirmação se os quatro eram da mesma família.
Os militares foram acionados para a Comunidade da Prata, a 700 metros da BR-356, em Eugenópolis. Ainda de acordo com os bombeiros, a Defesa Civil avaliou que não houve o rompimento do açude, mas um deslizamento de massa na lateral, devido à forte chuva na região.
À reportagem, a Defesa Civil confirmou que "a fatalidade foi proveniente do acúmulo de chuvas registrados nos últimos dias, o que provocou o deslizamento".
Em imagens registradas pelos militares, é possível ver os estragos. Entre os escombros, os militares conseguiram resgatar um filhote de gato, que se encontrava preso entre pedras e tábuas.
A tragédia comoveu a cidade e repercutiu nas redes sociais. Em publicação no Instagram, a Câmara Municipal se manifestou. "Infelizmente, um fato trágico marcou nossa comunidade. Um deslizamento de terra atingiu uma residência e acabou soterrando a casa. No local, estavam quatro pessoas da mesma família, que não resistiram e vieram a óbito. A Câmara Municipal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e se coloca à disposição neste momento de dor", diz em nota.