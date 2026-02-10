Saiba quem são as quatro pessoas que morreram soterradas em cidade mineira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Foi identificada a identidade das quatro pessoas mortas em soterramento em Eugenópolis (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (10/2). A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Defesa Civil municipal. A tragédia aconteceu quando um deslizamento de terra, na lateral de um açude, atingiu parte de uma casa.

Conforme o órgão municipal, as vítimas eram Wesley Carvalho Valentim Rocha, de 17 anos, Weverton Alves Mendes, de 21, Ana Maria De Carvalho Alves, de 42, e Henrique Moreira de Araújo, de 33.

Ainda não há confirmação se os quatro eram da mesma família.

Os militares foram acionados para a Comunidade da Prata, a 700 metros da BR-356, em Eugenópolis. Ainda de acordo com os bombeiros, a Defesa Civil avaliou que não houve o rompimento do açude, mas um deslizamento de massa na lateral, devido à forte chuva na região.

À reportagem, a Defesa Civil confirmou que "a fatalidade foi proveniente do acúmulo de chuvas registrados nos últimos dias, o que provocou o deslizamento".

Em imagens registradas pelos militares, é possível ver os estragos. Entre os escombros, os militares conseguiram resgatar um filhote de gato, que se encontrava preso entre pedras e tábuas.

A tragédia comoveu a cidade e repercutiu nas redes sociais. Em publicação no Instagram, a Câmara Municipal se manifestou. "Infelizmente, um fato trágico marcou nossa comunidade. Um deslizamento de terra atingiu uma residência e acabou soterrando a casa. No local, estavam quatro pessoas da mesma família, que não resistiram e vieram a óbito. A Câmara Municipal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e se coloca à disposição neste momento de dor", diz em nota.