Região de BH entra em alerta forte para risco de deslizamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva sem trégua em Belo Horizonte acende o alerta para risco geológico em nove das 10 regiões da capital. A Região de Venda Nova, que estava sob alerta moderado para risco de desabamentos e deslizamentos, agora está sob alerta forte.

Nessa sexta-feira (30/1), o órgão municipal emitiu um alerta moderado para cinco regionais até terça-feira (3/2). No entanto, o indicativo de chuva aumentou e o alerta sofreu alterações: oito das 10 regionais da cidade estão sob alerta, sendo que as regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Nordeste e Barreiro estão sob alerta moderado e as regiões de Venda Nova, Pampulha e Norte encontram-se sob risco forte.

De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70mm no período de 72 horas. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?



De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.