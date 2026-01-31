Assine
CHUVA INTENSA

Região de BH entra em alerta forte para risco de deslizamentos

Comunicado é válido até a próxima terça-feira (3/2); capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva neste sábado (31/1)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
31/01/2026 08:05

Grande volume de chuva pode causar deslizamentos
Grande volume de chuva pode agravar risco de deslizamentos crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

A chuva sem trégua em Belo Horizonte acende o alerta para risco geológico em nove das 10 regiões da capital. A Região de Venda Nova, que estava sob alerta moderado para risco de desabamentos e deslizamentos, agora está sob alerta forte.

Nessa sexta-feira (30/1), o órgão municipal emitiu um alerta moderado para cinco regionais até terça-feira (3/2). No entanto, o indicativo de chuva aumentou e o alerta sofreu alterações: oito das 10 regionais da cidade estão sob alerta, sendo que as regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Nordeste e Barreiro estão sob alerta moderado e as regiões de Venda Nova, Pampulha e Norte encontram-se sob risco forte.

De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70mm no período de 72 horas. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?

De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

