TRANSTORNO

Pedestres enfrentam dificuldade para atravessar a Av. Antônio Carlos

Segundo a PBH, o cabeamento dos semáforos nos dois sentidos da via foram furtados, gerando o transtorno

Izabella Caixeta
Alexandre Guzanshe
Izabella Caixeta
Alexandre Guzanshe
21/02/2026 12:58 - atualizado em 21/02/2026 13:03

Julia Xavier demorou para conseguir atravessar a Av. Antônio Carlos na manhã deste sábado (21). Os semáforos nos dois sentidos da via estão desligados há quatro dias devido ao roubo do cabeamento
Pedestres têm enfrentado dificuldade para atravessar a Avenida Antônio Carlos, na altura da Estação Liberdade, Região da Pampulha. Isso porque os semáforos nos dois sentidos da via tiveram o cabeamento furtado e estão desligados há, pelo menos, quatro dias. 

O problema atinge diretamente a rotina de estudantes, trabalhadores e moradores da região. É o caso de Júlia Xavier, que mora em uma rua próxima. Ela conta que nessa sexta-feira (20/2) chegou a perder o ônibus por não conseguir atravessar a avenida e, expressou o medo de não conseguir chegar à estação do MOVE a tempo novamente. 

“Foi muito tenso. Aqui já é bem movimentado dependendo do horário. Geralmente eu pego ônibus no horário de pico, hoje que estou indo mais cedo”, relata. 

Depois de mais de um minuto de espera, Júlia conseguiu atravessar. Um trajeto que geralmente demora apenas alguns segundos. “Ninguém para. Se com sinal já não para, sem sinal é pior ainda”, diz a jovem.

Questionada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informou que a “equipe de manutenção semafórica da BHTrans já está tomando as providências necessárias para o restabelecimento da sinalização”.

