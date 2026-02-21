Pedestres enfrentam dificuldade para atravessar a Av. Antônio Carlos

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Pedestres têm enfrentado dificuldade para atravessar a Avenida Antônio Carlos, na altura da Estação Liberdade, Região da Pampulha. Isso porque os semáforos nos dois sentidos da via tiveram o cabeamento furtado e estão desligados há, pelo menos, quatro dias.

O problema atinge diretamente a rotina de estudantes, trabalhadores e moradores da região. É o caso de Júlia Xavier, que mora em uma rua próxima. Ela conta que nessa sexta-feira (20/2) chegou a perder o ônibus por não conseguir atravessar a avenida e, expressou o medo de não conseguir chegar à estação do MOVE a tempo novamente.

“Foi muito tenso. Aqui já é bem movimentado dependendo do horário. Geralmente eu pego ônibus no horário de pico, hoje que estou indo mais cedo”, relata.

Depois de mais de um minuto de espera, Júlia conseguiu atravessar. Um trajeto que geralmente demora apenas alguns segundos. “Ninguém para. Se com sinal já não para, sem sinal é pior ainda”, diz a jovem.

Questionada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informou que a “equipe de manutenção semafórica da BHTrans já está tomando as providências necessárias para o restabelecimento da sinalização”.