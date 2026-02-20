Ainda é carnaval em BH: Bloco Coisas da Rita homenageia 'grandes mulheres'
Ao som de sucessos de Rita Lee e Elza Soares, foliões desfilaram pela Região Centro-Sul da capital mineira
Belo Horizonte ainda está em clima de carnaval. Nesta sexta-feira (20/2), mais um bloco desfilou pelas ruas da cidade: o Coisas da Rita. Às 19h, os foliões se concentraram na Avenida Bernardo Monteiro, perto da interseção com a Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul da capital mineira.
Além da cantora Rita Lee, o bloco homenageou também outra musicista brasileira: Elza Soares. O grupo se refere às duas artistas como "grandes mulheres — artistas, mães, forças da natureza — que deixaram o mundo melhor depois que aterrissaram aqui."
O repertório do bloco é composto não apenas por canções das duas cantoras, mas também das bandas Secos e Molhados e Os Mutantes, da qual Rita Lee fez parte. O som animou os foliões, que começaram a seguir o bloco em direção à Avenida Brasil pouco depois das 20h.
As referências às artistas não se limitaram ao repertório. Muitas foliãs usavam perucas vermelhas e óculos com lentes circulares, em analogia ao visual inconfundível de Rita Lee. Um boneco gigante da artista paulistana também integrou o desfile do bloco.