FOLIA

Ainda é carnaval em BH: Bloco Coisas da Rita homenageia 'grandes mulheres'

Ao som de sucessos de Rita Lee e Elza Soares, foliões desfilaram pela Região Centro-Sul da capital mineira

20/02/2026 22:16

Desfile do bloco Coisas de Rita no Carnaval 2026, em Belo Horizonte
Bloco atraiu bom público à Avenida Bernardo Monteiro, em BH crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Belo Horizonte ainda está em clima de carnaval. Nesta sexta-feira (20/2), mais um bloco desfilou pelas ruas da cidade: o Coisas da Rita. Às 19h, os foliões se concentraram na Avenida Bernardo Monteiro, perto da interseção com a Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul da capital mineira.

Foliãs se fantasiaram a caráter-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Repertório animou os foliões-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Desfile homenageou Rita Lee e Elza Soares-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Bonecão de Rita Lee foi uma das atrações -Túlio Santos/EM/D.A.Press
Bloco atraiu bom público à Avenida Bernardo Monteiro, em BH-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Além da cantora Rita Lee, o bloco homenageou também outra musicista brasileira: Elza Soares. O grupo se refere às duas artistas como "grandes mulheres — artistas, mães, forças da natureza — que deixaram o mundo melhor depois que aterrissaram aqui."

 

O repertório do bloco é composto não apenas por canções das duas cantoras, mas também das bandas Secos e Molhados e Os Mutantes, da qual Rita Lee fez parte. O som animou os foliões, que começaram a seguir o bloco em direção à Avenida Brasil pouco depois das 20h.

As referências às artistas não se limitaram ao repertório. Muitas foliãs usavam perucas vermelhas e óculos com lentes circulares, em analogia ao visual inconfundível de Rita Lee. Um boneco gigante da artista paulistana também integrou o desfile do bloco.

