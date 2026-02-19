Assine
BELO HORIZONTE

Carnaval 2026: Escola de Samba Estrela do Vale é campeã do Grupo Especial

Desfile da agremiação teve como tema a cidade de Barbacena, na Região Central de Minas Gerais

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
19/02/2026 23:11

Apuração dos votos dos desfiles de escolas de samba e blocos caricatos do carnaval 2026 em Belo Horizonte, realizada no Mercado da Lagoinha, na Região Noroeste da capital
Apuração, realizada no Mercado da Lagoinha, na Região Noroeste da capital, gerou muita expectativa entre os participantes crédito: Túlio Santos/EM/D.A. Press

A Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Estrela do Vale foi eleita campeã do Grupo Especial de Belo Horizonte no Carnaval de 2026. O desfile da agremiação teve como tema a cidade de Barbacena, na Região Central do estado, com o enredo "Cidade das Rosas". As apresentações foram realizadas no último dia 17 (terça-feira), na Avenida dos Andradas, na altura da Praça da Estação, no Hipercentro.

A GRES Estrela do Vale somou 180 pontos no desfile e embolsará um prêmio financeiro de R$ 116,9 mil. É a segunda vez que a escola de samba, fundada em 2009 no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, se sagra campeã do Grupo Especial. Em 2024, a agremiação faturou o título com o enredo "Vem Curtir Esta Viagem com o Pai da Aviação".

A vice-campeã, por uma diferença muito pequena, foi a Escola de Samba Canto da Alvorada, do Bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte, que contabilizou 179,8 pontos. A agremiação havia faturado o título no ano passado e, em 2026, escolheu o enredo "Brasil de Todos os Cantos, Festança de Todos os Encantos". O segundo lugar dá direito a um prêmio de R$ 64,6 mil.

O terceiro lugar ficou com a Escola de Samba Trunfo Barroco, cujo enredo foi "Chico Rei - Reinos da Liberdade em Solo Mineiro", em homenagem ao escravizado de origem congolesa que viveu em Ouro Preto, na Região Central de Minas, mas conseguiu comprar a própria alforria. A entidade embolsou um prêmio de R$ 32,3 mil.

Grupo de acesso

Já no Grupo de Acesso, a Escola de Samba Unidos dos Guaranys foi eleita campeã do Carnaval 2026 e irá desfilar no Grupo Especial em 2027. No desfile deste ano, a agremiação homenageou a artista Marlene Silva, pioneira na difusão e no ensino da dança afro na capital mineira.

Sediada na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a Unidos dos Guaranys tem mais de 60 anos de história. Criada em janeiro de 1964 por Vitório de Jesus, a escola de samba é responsável pela formação de diferentes gerações de músicos, compositores e trabalhadores do carnaval.

Blocos caricatos

Entre os blocos caricatos, o campeão do Carnaval de Belo Horizonte foi o Estivadores do Havaí, com o enredo "Infância". É a quarta vez que o bloco fatura o prêmio, que neste ano foi fixado em R$ 33,7 mil.

Vencedores do título no ano passado, os Bacharéis do Samba ficaram em segundo lugar em 2026 e receberam R$ 22,4 mil. Por fim, a terceira posição, que deu direito a um valor de R$ 11,2 mil, ficou com o bloco Unidos da Zona Norte.

Apuração

A apuração dos votos foi realizada nesta quinta-feira (19/2) no Mercado da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A cerimônia teve início ainda no período da tarde, mas os resultados só foram anunciados à noite.

As escolas foram avaliadas em nove quesitos técnicos, incluindo o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a criatividade do enredo, a beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, o talento do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia geral da apresentação e da evolução do grupo no desfile.

overflay