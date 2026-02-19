Carnaval 2026: Escola de Samba Estrela do Vale é campeã do Grupo Especial

A Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Estrela do Vale foi eleita campeã do Grupo Especial de Belo Horizonte no Carnaval de 2026. O desfile da agremiação teve como tema a cidade de Barbacena, na Região Central do estado, com o enredo "Cidade das Rosas". As apresentações foram realizadas no último dia 17 (terça-feira), na Avenida dos Andradas, na altura da Praça da Estação, no Hipercentro.

A GRES Estrela do Vale somou 180 pontos no desfile e embolsará um prêmio financeiro de R$ 116,9 mil. É a segunda vez que a escola de samba, fundada em 2009 no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, se sagra campeã do Grupo Especial. Em 2024, a agremiação faturou o título com o enredo "Vem Curtir Esta Viagem com o Pai da Aviação".

A vice-campeã, por uma diferença muito pequena, foi a Escola de Samba Canto da Alvorada, do Bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte, que contabilizou 179,8 pontos. A agremiação havia faturado o título no ano passado e, em 2026, escolheu o enredo "Brasil de Todos os Cantos, Festança de Todos os Encantos". O segundo lugar dá direito a um prêmio de R$ 64,6 mil.

O terceiro lugar ficou com a Escola de Samba Trunfo Barroco, cujo enredo foi "Chico Rei - Reinos da Liberdade em Solo Mineiro", em homenagem ao escravizado de origem congolesa que viveu em Ouro Preto, na Região Central de Minas, mas conseguiu comprar a própria alforria. A entidade embolsou um prêmio de R$ 32,3 mil.

Grupo de acesso

Já no Grupo de Acesso, a Escola de Samba Unidos dos Guaranys foi eleita campeã do Carnaval 2026 e irá desfilar no Grupo Especial em 2027. No desfile deste ano, a agremiação homenageou a artista Marlene Silva, pioneira na difusão e no ensino da dança afro na capital mineira.

Sediada na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a Unidos dos Guaranys tem mais de 60 anos de história. Criada em janeiro de 1964 por Vitório de Jesus, a escola de samba é responsável pela formação de diferentes gerações de músicos, compositores e trabalhadores do carnaval.

Blocos caricatos

Entre os blocos caricatos, o campeão do Carnaval de Belo Horizonte foi o Estivadores do Havaí, com o enredo "Infância". É a quarta vez que o bloco fatura o prêmio, que neste ano foi fixado em R$ 33,7 mil.

Vencedores do título no ano passado, os Bacharéis do Samba ficaram em segundo lugar em 2026 e receberam R$ 22,4 mil. Por fim, a terceira posição, que deu direito a um valor de R$ 11,2 mil, ficou com o bloco Unidos da Zona Norte.

Apuração

A apuração dos votos foi realizada nesta quinta-feira (19/2) no Mercado da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A cerimônia teve início ainda no período da tarde, mas os resultados só foram anunciados à noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As escolas foram avaliadas em nove quesitos técnicos, incluindo o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a criatividade do enredo, a beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, o talento do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia geral da apresentação e da evolução do grupo no desfile.