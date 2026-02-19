BH: Pets entram na folia com Bloco AUlegria neste sábado (21/2)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quem disse que o carnaval acabou? Para os inimigos do fim a folia continua! Mais de 30 blocos vão sair pelas ruas de Belo Horizonte neste fim de semana, e um deles promete transformar as vias do bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, em um encontro divertido e fofo. Neste sábado (21/2), o Bloco AUlegria promove um cortejo carnavalesco com atividades gratuitas para estimular o cuidado responsável e a convivência entre pets e seus tutores.

No lugar dos trios elétricos, entram coleiras coloridas, fantasias criativas e aquele entusiasmo típico de quem não recusa um passeio. A concentração está marcada para as 9h, na Praça Floriano Peixoto. De lá, o público seguirá em cortejo até a unidade da Metropet, localizada na Rua Grão Pará, nº 141, no Bairro Santa Efigênia.

Ao longo da manhã, os participantes poderão desfilar com seus pets fantasiados em um cortejo animado pelas ruas da região. O destaque fica por conta do concurso de fantasias, que vai além do momento presencial. Quem não estiver presente, poderá ajudar a escolher as melhores fantasias através de uma votação on-line no stories do Instagram da Metropet. Os pets mais votados receberão prêmios que incluem brindes, benefícios e produtos.

Além da disputa fashion, a programação inclui a distribuição de brindes, atividades para as crianças e até açaí para quem acompanha a festa.

Segundo a organização, por trás da diversão, o evento também carrega uma proposta importante: incentivar o cuidado responsável e fortalecer a relação entre pets e tutores.

“O Bloco AUlegria nasce como uma proposta de encontro e celebração do vínculo afetivo entre tutores e pets. É uma ação que vai além da folia, porque reforça a importância do cuidado e da responsabilidade com os animais”, afirma a CEO da Metropet, Viviane Brasil.

Confira a lista de blocos que vão sair neste fim de semana:**

Sexta-feira (20/2)

19h

Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários

Sábado (21/2)

8h

ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta

8h30

Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta

Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo

9h

Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro

AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia

9h30

Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta

12h

Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro

13h

MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia

Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira

14h

Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)

Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro

Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio

15h

Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi

Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso

Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis

A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta

Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador

16h

Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto

16h20

Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José

18h

Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio

Domingo (22/2)

11h

Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza

13h

Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro

Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi

C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas

13h30

Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença

14h

Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória

15h

Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro

Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho

Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta

16h

Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto

Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria

Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha

**Programação sujeita a alterações de última hora

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima