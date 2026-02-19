BH: Pets entram na folia com Bloco AUlegria neste sábado (21/2)
Por trás da diversão, o evento também carrega uma proposta importante: incentivar o cuidado responsável e fortalecer a relação entre pets e tutores
Quem disse que o carnaval acabou? Para os inimigos do fim a folia continua! Mais de 30 blocos vão sair pelas ruas de Belo Horizonte neste fim de semana, e um deles promete transformar as vias do bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, em um encontro divertido e fofo. Neste sábado (21/2), o Bloco AUlegria promove um cortejo carnavalesco com atividades gratuitas para estimular o cuidado responsável e a convivência entre pets e seus tutores.
No lugar dos trios elétricos, entram coleiras coloridas, fantasias criativas e aquele entusiasmo típico de quem não recusa um passeio. A concentração está marcada para as 9h, na Praça Floriano Peixoto. De lá, o público seguirá em cortejo até a unidade da Metropet, localizada na Rua Grão Pará, nº 141, no Bairro Santa Efigênia.
Ao longo da manhã, os participantes poderão desfilar com seus pets fantasiados em um cortejo animado pelas ruas da região. O destaque fica por conta do concurso de fantasias, que vai além do momento presencial. Quem não estiver presente, poderá ajudar a escolher as melhores fantasias através de uma votação on-line no stories do Instagram da Metropet. Os pets mais votados receberão prêmios que incluem brindes, benefícios e produtos.
Além da disputa fashion, a programação inclui a distribuição de brindes, atividades para as crianças e até açaí para quem acompanha a festa.
Segundo a organização, por trás da diversão, o evento também carrega uma proposta importante: incentivar o cuidado responsável e fortalecer a relação entre pets e tutores.
“O Bloco AUlegria nasce como uma proposta de encontro e celebração do vínculo afetivo entre tutores e pets. É uma ação que vai além da folia, porque reforça a importância do cuidado e da responsabilidade com os animais”, afirma a CEO da Metropet, Viviane Brasil.
Confira a lista de blocos que vão sair neste fim de semana:**
Sexta-feira (20/2)
19h
- Coisas da Rita | Av. Bernardo Monteiro, 1.477 – Funcionários
Sábado (21/2)
8h
- ZiriGGYdum Stardust | Rua Itajubá, 268 – Floresta
8h30
- Primeiros Passos | Rua Cristina, 185 – Anchieta
- Sol Na Mão da Casa Fundamental | Rua Castelo de Lisboa, 295 – Castelo
9h
- Da Meninada do CLIC | Rua Tupaciguara, 193 – São Pedro
- AUlegria | Praça Floriano Peixoto – Santa Efigênia
9h30
- Orquestra Popular Terno do Binga | Rua David Campista, 42 – Floresta
12h
- Toca Raul Agremiação Psicodélica | Av. Olegário Maciel, 474 – Centro
13h
- MineiraSystem | Rua do Furquim, 244 – Pompéia
- Estivaloucos | Rua João Ferreira da Silva, 230 – Mantiqueira
14h
- Maracatu Estrela de Aruanda | Rua Aarão Reis – Centro (Embaixo do viaduto Santa Teresa)
- Pedro Sampaio | Av. Afonso Pena, 1.500 – Centro
- Uma Paulada Só | Rua Progresso, 472 – Padre Eustáquio
15h
- Arrastão Eletrônico | Av. Cristóvão Colombo – Savassi
- Afoxé Sòpònnón | Rua Isaura Possidônio, 100 – Paraíso
- Inimigos do Fim | Rua Henrique Badaró Portugal, 418 – Buritis
- A Roda | Rua Itajubá, 273 – Floresta
- Transborda | Rua Monte Verde, 364 – São Salvador
16h
- Barroso Elétrico: Do Bar para o Bloco | Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 434 – Planalto
16h20
Rasta | Av. Coronel José Dias Bicalho, 1.223 – São José
18h
- Prove Primeiro | Rua Jaçanã, 60 – Primeiro de Maio
Domingo (22/2)
11h
- Sem Prisões e Sem Manicômios | Rua Estrela do Sul, 39 – Santa Tereza
13h
- Papauê | Av. Afonso Vaz de Melo, 864 – Barreiro
- Do Futuro | Av. Getúlio Vargas, 872 – Savassi
- C&T | Rua Trezentos e Vinte e Oito, 220 – Granja de Freitas
13h30
- Filhas de Clara | Av. Clara Nunes, 88– Renascença
14h
- Miame Beat Likonews | Av. Magenta, 30 – Vitória
15h
- Beleza Rara com Banda EVA | Av. dos Andradas, 20 – Centro
- Do Madruga | Rua Barra Longa, 58 – Salgado Filho
- Baque Humaitá | Rua Pouso Alegre, 521 – Floresta
16h
- Rasta | Rua Santo Elias, 137 – Vila Aeroporto
- Swing Safado | Rua Gentios, 1.293 – Conjunto Santa Maria
- Belô Afrô | Av. Mem de Sá, 1.667 – Fazendinha
**Programação sujeita a alterações de última hora
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima