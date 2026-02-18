Assine
CARNAVAL DE BH

Foliões do Manjericão recolhem lixo durante o cortejo

Inspirado no bloco 'Segura a Coisa', de Olinda, o grupo mantém a combinação de irreverência, crítica social, defesa da legalização da maconha

18/02/2026 13:58

Bloco da Limpeza vem atrás do Bloco do Manjericão, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha
Bloco da Limpeza vem atrás do Bloco do Manjericão, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Além das marchinhas e da travessia entre parques, o Bloco do Manjericão também se destacou pela preocupação com a limpeza durante o cortejo na quarta-feira de cinzas. Em sintonia com o discurso ambiental defendido pelos organizadores, muitos foliões recolheram o próprio lixo ao longo do trajeto, juntando latas, copos e papéis descartados.

À medida que o bloco passava pelas ruas do bairro Castelo e seguia em direção ao Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva, trabalhadores da equipe de limpeza urbana de Belo Horizonte vinham logo atrás, garantindo que o percurso permanecesse organizado.

A trabalhadora da limpeza urbana Ludmila Bárbara avaliou positivamente o cenário. “Tá limpo. O pessoal jogou menos. Foi um dos mais limpos”, afirmou.

Criado em 2011, durante a retomada do carnaval de Belo Horizonte, o Manjericão se consolidou como um dos principais cortejos da quarta-feira de cinzas, data que tradicionalmente marca o encerramento simbólico da festa para muitos foliões, embora oficialmente a folia em BH termine apenas no domingo (22). Inspirado no tradicional bloco “Segura a Coisa”, de Olinda, o grupo mantém a combinação de irreverência, crítica social, defesa da legalização da maconha e preservação ambiental.

Um dos fundadores, Bruno Leal Medeiros, explica que a travessia entre parques tem caráter simbólico. “A ideia é despertar o interesse da população para esses espaços. Muitos parques são pouco utilizados. São áreas com vegetação, vida nativa e água. A proposta do bloco é que essa água permaneça, que as árvores permaneçam, que os bichos permaneçam e que a alegria permaneça”, afirma. “À medida que o bloco vai caminhando, a bateria também vai aumentando”, completa.

