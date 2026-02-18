Ao som de marchinhas, Manjericão atravessa ruas no Castelo
Bloco chega à 15ª edição, percorre ruas do bairro Castelo e termina cortejo em dois parques, reforçando pautas ambientais e a defesa da legalização da maconha
Ao som de marchinhas clássicas e sucessos do Carnaval, entre elas a tradicional ‘A Jardineira’, que ecoou por diversas ruas do bairro, o Bloco do Manjericão percorreu o Castelo, na região da Pampulha, na manhã desta quarta-feira de cinzas (18). Em sua 15ª edição, a nona realizada em um parque da cidade, o cortejo começou a concentração às 9h, na Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640, reunindo foliões de diferentes regiões da capital.
O desfile seguiu em direção ao Parque Ursulina de Andrade Mello e, de lá, atravessou para o Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva, marcando simbolicamente a proposta do bloco de ocupar e valorizar as áreas verdes da cidade.
Criado em 2011, durante a retomada do carnaval de Belo Horizonte, o Manjericão se consolidou como um dos principais cortejos da quarta-feira de cinzas, data que encerra oficialmente a folia na capital mineira. Inspirado no tradicional “Segura a Coisa”, de Olinda, o bloco une irreverência, crítica social e defesa de causas.