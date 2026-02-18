Assine
CARNAVAL BH 2026

Ao som de marchinhas, Manjericão atravessa ruas no Castelo

Bloco chega à 15ª edição, percorre ruas do bairro Castelo e termina cortejo em dois parques, reforçando pautas ambientais e a defesa da legalização da maconha

Quéren Hapuque
Leandro Couri
Quéren Hapuque
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
18/02/2026 12:00 - atualizado em 18/02/2026 12:02

Tradicional na Quarta-feira de Cinzas, Manjericão atravessa o bairro Castelo ao som de marchinhas
Tradicional na quarta-feira de cinzas, Manjericão atravessa o bairro Castelo ao som de marchinhas crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Ao som de marchinhas clássicas e sucessos do Carnaval, entre elas a tradicional ‘A Jardineira’, que ecoou por diversas ruas do bairro, o Bloco do Manjericão percorreu o Castelo, na região da Pampulha, na manhã desta quarta-feira de cinzas (18). Em sua 15ª edição, a nona realizada em um parque da cidade, o cortejo começou a concentração às 9h, na Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640, reunindo foliões de diferentes regiões da capital.

O desfile seguiu em direção ao Parque Ursulina de Andrade Mello e, de lá, atravessou para o Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva, marcando simbolicamente a proposta do bloco de ocupar e valorizar as áreas verdes da cidade.

Criado em 2011, durante a retomada do carnaval de Belo Horizonte, o Manjericão se consolidou como um dos principais cortejos da quarta-feira de cinzas, data que encerra oficialmente a folia na capital mineira. Inspirado no tradicional “Segura a Coisa”, de Olinda, o bloco une irreverência, crítica social e defesa de causas.

