Tromba d’água mata homem durante rapel na Serra do Cipó

O aumento do volume de água na Cachoeira do Batista, na Serra do Cipó, Região central de Minas Gerais, provocou a morte de um homem de 35 anos que fazia rapel acompanhado de amigos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um grupo fazia rapel na cachoeira quando foi surpreendido pelo aumento do fluxo de água da queda d’água.

As características do fenômeno se assemelham às de uma cabeça d’água, que consiste em uma elevação repentina e violenta do nível da água em rios e cachoeiras, provocada por chuvas nas cabeceiras.

Nesse momento, o homem, natural de Belo Horizonte, caiu da rota de rapel e atingiu as pedras da cachoeira, já sem vida.

Os bombeiros percorreram uma trilha de acesso até o ponto indicado do acidente. No local, encontraram a vítima entre as pedras, trajando roupa de neoprene e portando equipamentos de escalada.

Devido à dificuldade de acesso para a perícia técnica e para o veículo de remoção, os militares realizaram o deslocamento do corpo até a Unidade Básica de Saúde Teobaldo Inácio da Silva.

O corpo ficou sob responsabilidade do médico plantonista, aguardando a chegada da perícia para os procedimentos legais.