Mulher morre ao ser atingida por pedra em cachoeira no Vale do Rio Doce

Uma mulher de 39 anos morreu em decorrência de um ferimento causado por uma pedra que teria se desprendido de uma cachoeira. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o caso ocorreu em Nova Belém (MG), no Vale do Rio Doce, neste domingo (8/2).

A vítima foi atingida na perna direita e sofreu fratura e corte profundo, o que teria provocado sangramento massivo, conforme registro policial. À PMMG, o marido da mulher relatou que eles estavam fazendo um churrasco na Cachoeira do Roldão quando ouviram um barulho vindo da encosta próxima. Sem que houvesse tempo para reação, conforme relato, a pedra deslizou e atingiu a vítima.

Com ajuda de outras pessoas que estavam no local, o marido da mulher a levou para o carro e se dirigiu ao hospital de Itabirinha de Mantena (MG), município próximo. De acordo com informações da equipe médica, a vítima chegou ao local em quadro de parada cardiorrespiratória. Ela teve grande perda de sangue e não respondeu às tentativas de reanimação. A morte foi constatada às 14h46 deste domingo.

À PMMG, testemunhas que estavam na cachoeira no momento do acidente informaram que a pedra deslizou repentinamente e atingiu diretamente a vítima. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi ao local.

Conforme o boletim de ocorrência, próximo à cachoeira, havia uma churrasqueira improvisada, assim como o rastro da pedra, que quebrou garrafas e amassou uma grelha. Na pedra, havia uma mancha de sangue e fiapos da roupa da vítima grudados.

De acordo com a PMMG, metros acima de onde está localizada a piscina natural formada pela queda d’água passa a via para acesso à cachoeira.

“No local, recebemos informações de que, recentemente, a estrada teria passado por melhorias, sendo realizado serviço de patrolamento. Durante tal intervenção, parte do material removido, como terra e pedras, teria sido acumulado às margens da estrada, justamente na encosta onde, metros abaixo, permanecem os frequentadores da cachoeira”, consta no boletim de ocorrência.

Não foi confirmado se a pedra que atingiu a vítima era parte do material removido pela intervenção.