Assine
overlay
Início Gerais
NOVA BELÉM

Mulher morre ao ser atingida por pedra em cachoeira no Vale do Rio Doce

Vítima foi atingida na perna e perdeu muito sangue em decorrência do ferimento

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
08/02/2026 23:49

compartilhe

SIGA
x
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o caso ocorreu em Nova Belém, no Vale do Rio Doce mineiro, neste domingo (8/2)
A pedra teria se desprendido de uma encosta próxima crédito: Reprodução PMMG

Uma mulher de 39 anos morreu em decorrência de um ferimento causado por uma pedra que teria se desprendido de uma cachoeira. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o caso ocorreu em Nova Belém (MG), no Vale do Rio Doce, neste domingo (8/2). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A vítima foi atingida na perna direita e sofreu fratura e corte profundo, o que teria provocado sangramento massivo, conforme registro policial. À PMMG, o marido da mulher relatou que eles estavam fazendo um churrasco na Cachoeira do Roldão quando ouviram um barulho vindo da encosta próxima. Sem que houvesse tempo para reação, conforme relato, a pedra deslizou e atingiu a vítima.

Com ajuda de outras pessoas que estavam no local, o marido da mulher a levou para o carro e se dirigiu ao hospital de Itabirinha de Mantena (MG), município próximo. De acordo com informações da equipe médica, a vítima chegou ao local em quadro de parada cardiorrespiratória. Ela teve grande perda de sangue e não respondeu às tentativas de reanimação. A morte foi constatada às 14h46 deste domingo. 

À PMMG, testemunhas que estavam na cachoeira no momento do acidente informaram que a pedra deslizou repentinamente e atingiu diretamente a vítima. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi ao local.

Conforme o boletim de ocorrência, próximo à cachoeira, havia uma churrasqueira improvisada, assim como o rastro da pedra, que quebrou garrafas e amassou uma grelha. Na pedra, havia uma mancha de sangue e fiapos da roupa da vítima grudados. 

De acordo com a PMMG, metros acima de onde está localizada a piscina natural formada pela queda d’água passa a via para acesso à cachoeira.

“No local, recebemos informações de que, recentemente, a estrada teria passado por melhorias, sendo realizado serviço de patrolamento. Durante tal intervenção, parte do material removido, como terra e pedras, teria sido acumulado às margens da estrada, justamente na encosta onde, metros abaixo, permanecem os frequentadores da cachoeira”, consta no boletim de ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não foi confirmado se a pedra que atingiu a vítima era parte do material removido pela intervenção. 

Tópicos relacionados:

acidente cachoeira rio-doce vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay