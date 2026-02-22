MG: lancha bate em píer no Rio Grande e seis pessoas morrem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Tragédia no Rio Grande, em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Uma lancha que transportava 15 pessoas bateu em um píer, matando seis delas, entre as quais uma criança de apenas quatro anos. As outras cinco vítimas são três mulheres e dois homens, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Nove pessoas ficaram feridas, sendo que três estão internadas no Hospital de Rifaina, no interior de São Paulo.

Eram 23h de sábado (21/2) quando ocorreu o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, que recebeu um chamado vindo do interior de São Paulo, de onde era a maioria dos passageiros.

A informação inicial apontava múltiplos óbitos e a existência de vítimas submersas. O local do acidente fica na margem pertencente ao município de Sacramento, a aproximadamente 30 km do Pelotão de Bombeiros.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de São Paulo também foi acionada. Duas unidades do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram mobilizadas: o 8º Batalhão de Bombeiros Militar, em Uberaba, e a 2ª Companhia, de Araxá, que enviaram efetivo para apoio à guarnição de Sacramento.

Foram enviadas a Sacramento duas viaturas, uma de resgate e outra de salvamento.

Testemunhas relataram que as primeiras ações de socorro foram realizadas por equipes da Guarda Civil e da Defesa Civil de Rifaina, que estavam mais próximas do local.

As guarnições de Sacramento chegaram ao local por volta das 23h30 e constataram que a situação estava controlada, não havendo, naquele momento, vítimas que necessitassem de resgate aquático ou atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de Bombeiros.

O Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros informa que a embarcação, oriunda de Franca, transportava 15 ocupantes e colidiu com um píer na margem mineira do Rio Grande, provocando o acidente.

Por precaução, a guarnição de salvamento de Uberaba realizou mergulhos de varredura no trecho do acidente para verificar a possível presença de outras vítimas submersas, mas nenhuma foi localizada.

Três vítimas foram encontradas rapidamente, enquanto as outras três foram localizadas por um mergulhador amador que estava nas proximidades. Logo após o acidente, populares também auxiliaram no resgate das vítimas feridas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e a Capitania dos Portos foi comunicada, como de praxe nesses casos.

As primeiras investigações apontam que o piloto da embarcação não possuía a habilitação Arrais Amador, necessária para conduzir esse tipo de embarcação. Os trabalhos de resgate e a investigação foram encerrados às 4h30.