PREVISÃO DO TEMPO

BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (22/2)

Defesa Civil prevê até 60 mm de chuva, com raios e ventos de 50 km/h até segunda-feira (23/2)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/02/2026 15:01

Os avisos também são divulgados nas redes sociais oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte
Os avisos também são divulgados nas redes sociais oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte crédito: Defesa Civil/Reprodução

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para possibilidade de pancadas de chuva entre 40 e 60 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até as 8h de segunda-feira (23/2).

Para este domingo (22/2), a previsão meteorológica indica céu nublado com pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 17°C, e a máxima estimada à tarde é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50%.

O alerta indica possibilidade de chuva moderada a forte.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 18,9°C, às 6h15
  • Centro-Sul: 17,8°C, às 5h25
  • Oeste: 17°C, com sensação térmica de 8,4°C, às 6h
  • Pampulha: 18,6°C, com sensação térmica de 20,6°C, às 6h
  • Venda Nova: 19,2°C, às 6h15

Recomendações durante a chuva:

  • Redobre a atenção e evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
  • Não atravesse vias alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas.
  • Não se abrigue, nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial em áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de risco, acione a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras em imóveis ou surgimento de fendas no solo, comunique imediatamente a Defesa Civil.
  • Durante raios, evite áreas abertas e não utilize equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Moradores podem receber alertas de risco por meio do canal público da Defesa Civil no WhatsApp e também por SMS. Para se cadastrar gratuitamente via mensagem de texto, basta enviar o CEP da rua para o número 40199.

Os avisos também são divulgados nas redes sociais oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte.

