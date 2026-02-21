Chuva em BH: árvore atinge carro com idosa
Vítima foi retirada sem ferimentos; Defesa Civil emitiu alerta para temporais até domingo (22/2)
compartilheSIGA
Belo Horizonte registrou chuva forte na tarde deste sábado (21/2), e uma das consequências foi a queda de uma árvore sobre um carro no Bairro Maria Goretti, na Região Nordeste.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a árvore atingiu um Renault Logan prata. Uma idosa de 82 anos estava no interior do veículo. Os militares retiraram a vítima, que não sofreu ferimentos.
Wagner Luis Batista Alves, de 43 anos e filho da idosa, diz que estava manobrando o carro para entrar na garagem. "Minha mãe ficou presa dentro do carro, e eu consegui sair por outra porta. Quebrou bastante o carro, amassou a coluna e arranhou tudo. Nossa sorte foi que a rede elétrica segurou a árvore, que é bem pesada e antiga; senão, teríamos morrido amassados."
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para os trabalhos de corte; a copa da árvore atingiu a rede elétrica.
Leia Mais
A Defesa Civil emitiu alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventania, com validade até as 8h deste domingo (22/2).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo o órgão, o volume de chuva esperado varia entre 20 e 40 milímetros. Além da precipitação, a capital pode registrar rajadas de vento de até 50 km/h.