MG: idoso é preso com duas submetralhadoras em ônibus na BR-116

Um idoso de 61 anos foi preso na noite desse sábado (21/2) com duas submetralhadoras em um ônibus naBR-116, em Manhuaçu, Zona da Mata. ]

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão do suspeito e a apreensão das armas de fogo de uso restrito aconteceram durante fiscalização no km 588 da rodovia.

A abordagem ocorreu em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro (RJ) para Petrolina (PE). Durante a inspeção no veículo e a identificação dos passageiros, os policiais localizaram, dentro de uma mochila, duas submetralhadoras calibre .40, da marca Taurus, ambas com número de série ausente ou suprimido.

Também foram encontrados um revólver calibre .38 da mesma marca e quatro carregadores de munição.

O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu.