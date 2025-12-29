Assine
EMBOSCADA

Adolescente arma emboscada e mata idoso por ciúmes da ex em cidade de MG

Motorista de aplicativo foi atraído para armadilha e morto a facadas por menor de idade

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/12/2025 12:35

Adolescente mata idoso por ciúmes da ex-companheira em cidade de Minas crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo de 70 anos foi assassinado a facadas por um adolescente de 15 anos. A motivação do crime, segundo a Polícia Militar, foi ciúme envolvendo a ex-namorada do menor.

O corpo foi encontrado na manhã desse domingo (28/12), perto de uma linha férrea na comunidade rural de Papagaios, em Formiga (MG), na Região Centro-Oeste do estado. 

O corpo da vítima tinha perfurações nas costas provocadas por objeto cortante. O veículo, um Toyota Etios, foi localizado à margem de uma rodovia, com o pneu dianteiro estourado e a central multimídia danificada.

A investigação começou com uma busca na residência do idoso. No imóvel, os militares encontraram um revólver calibre .32, com indícios de posse irregular, R$ 7.830 em dinheiro, duas barras de ouro e um notebook da vítima, que estava aberto em conversas mantidas com duas mulheres na noite do crime, sábado (28/12).

Em contato policial com as jovens, ambas confessaram que mantinham relações sexuais com a vítima em troca de corridas de aplicativo, dinheiro e entorpecentes. Uma delas foi localizada pela polícia; a outra, responsável por solicitar a corrida, inicialmente não foi encontrada.

Moradores relataram à PM que viram um menor de idade dirigindo o veículo durante a madrugada, acompanhado de uma jovem. Depois de rastreamento, os policiais chegaram até a mulher que havia solicitado a corrida, informando que o pedido foi feito para o irmão.

O adolescente compareceu à delegacia acompanhado do pai e um advogado e confessou o crime, dizendo que matou o idoso por ele se relacionar com a ex-companheira. O jovem contou que  usou o celular da irmã para agendar a corrida, entrou no veículo e ordenou que a vítima seguisse até uma área rural. Lá, deu três golpes de faca nas costas do idoso e fugiu a pé. O menor ficou com escoriações pelo corpo. 

Além do adolescente, duas mulheres, de 20 e 22 anos, e dois homens de 18 e 20 anos também foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. Sobre os dois últimos, não foi informada qual a participação no crime. Todos são conhecidos no meio policial, com diversas passagens. O caso segue sob investigação.

