Homem é preso por ameaçar companheira com arma em cidade de Minas

Um homem foi preso por violência doméstica, porte ilegal de arma, ameaça e lesão corporal contra a companheira, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nesse sábado (11/01).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma denúncia de que o suspeito estava ameaçando a mulher dentro de casa. Já no local, os militares ouviram discussão e gritos da vítima, que confirmou estar sendo ameaçada com uma arma.

Segundo a PMMG, diante da violência doméstica, com risco de feminicídio, os policiais tentaram entrar no imóvel, mas o homem conseguiu fugir pelo terraço. Com o apoio de outras viaturas, os militares conseguiram localizar o suspeito, que pulou por diversos telhados durante a fuga.

Ele estava escondido em uma casa próxima. Foi feito um cerco e bloqueio no quarteirão e o homem foi preso. A arma usada nas ameaças também foi localizada e apreendida, além de 20 munições.

O suspeito foi levado ao hospital e após atendimento médico, conduzido à Delegacia de Plantão do município.