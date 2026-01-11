Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Homem é preso por ameaçar companheira com arma em cidade de Minas

O suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma e lesão corporal contra a vítima

11/01/2026 13:56

Itens apreendidos com o suspeito, entre eles a arma usada nas ameaÃ§as
Itens apreendidos com o suspeito, entre eles a arma usada nas ameaÃ§as crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem foi preso por violência doméstica, porte ilegal de arma, ameaça e lesão corporal contra a companheira, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nesse sábado (11/01). 

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma denúncia de que o suspeito estava ameaçando a mulher dentro de casa. Já no local, os militares ouviram discussão e gritos da vítima, que confirmou estar sendo ameaçada com uma arma. 

Segundo a PMMG, diante da violência doméstica, com risco de feminicídio, os policiais tentaram entrar no imóvel, mas o homem conseguiu fugir pelo terraço. Com o apoio de outras viaturas, os militares conseguiram localizar o suspeito, que pulou por diversos telhados durante a fuga.  

Ele estava escondido em uma casa próxima. Foi feito um cerco e bloqueio no quarteirão e o homem foi preso. A arma usada nas ameaças também foi localizada e apreendida, além de 20 munições.  

O suspeito foi levado ao hospital e após atendimento médico, conduzido à Delegacia de Plantão do município. 

