Canais de ajuda para mulheres vítimas de violência: onde buscar apoio

A violência de gênero é uma realidade que afeta milhares de mulheres no Brasil, tornando fundamental o conhecimento sobre onde encontrar ajuda de forma segura e sigilosa. Felizmente, existem canais gratuitos e especializados disponíveis em todo o país, prontos para oferecer suporte e orientação.

Importante: Em situações de emergência ou perigo iminente, o primeiro passo deve ser acionar a Polícia Militar pelo número 190.

O principal serviço é o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. O canal funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados, e o atendimento é realizado inteiramente por mulheres. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular. O serviço, disponível em português, inglês, espanhol e Libras, oferece escuta qualificada, informa sobre direitos e utiliza geolocalização para encaminhar as denúncias de forma eficiente aos órgãos competentes mais próximos.

Além do atendimento telefônico, a rede de proteção conta com espaços físicos que prestam suporte integral. É fundamental conhecer a diferença entre eles para buscar o auxílio mais adequado para cada situação.

Canais de atendimento presencial

Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs) oferecem acolhimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico. Essas unidades ajudam a mulher a fortalecer sua autoestima e a construir um caminho para sair do ciclo de violência, oferecendo suporte para que ela retome o controle de sua vida.

Já as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são unidades da Polícia Civil com foco no atendimento de vítimas de violência doméstica e sexual. Nelas, é possível registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, que visam garantir a segurança da vítima e de seus filhos.

Outras formas de pedir ajuda

A tecnologia também se tornou uma aliada. O governo federal disponibiliza outras plataformas digitais que garantem o sigilo e a segurança da mulher ao fazer uma denúncia ou buscar orientação. Conheça as principais:

WhatsApp: envie mensagem para o número (61) 9610-0180. O canal funciona como um primeiro contato para receber orientações sobre como proceder e onde buscar os serviços mais próximos.

E-mail: denúncias e pedidos de informação também podem ser enviados para o endereço central180@mulheres.gov.br.

Site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos: a plataforma online da ouvidoria permite o registro de denúncias detalhadas, com a possibilidade de anexar documentos e fotos. O andamento do processo pode ser acompanhado por meio de um número de protocolo.

