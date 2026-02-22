Assine
ABANDONO DE INCAPAZ

Mulher é presa por abandonar filho cadeirante para ir beber em MG

Criança de 11 anos foi encontrada sozinha em casa; mãe apresentava sinais de embriaguez

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/02/2026 15:36 - atualizado em 22/02/2026 16:25

A mulher foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil em João Monlevade (MG) crédito: PMMG

Uma mulher de 39 anos foi presa na noite desse sábado (21/2) suspeita de abandonar o filho, de 11 anos, em uma residência às margens da MG-120, no Bairro Vila Santa Rosa, em Nova Era (MG), Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada depois de uma denúncia de que uma criança estaria sozinha no imóvel. No local, os militares constataram que o menino, cadeirante e com problemas psiquiátricos, que necessita de medicação controlada, estava desacompanhado.

O Conselho Tutelar foi acionado e providenciou o acolhimento do menor, além das medidas de proteção cabíveis.

Posteriormente, a mãe retornou à residência apresentando sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz. Durante a condução, foi necessário o uso de força moderada e proporcional para contê-la, devido à resistência apresentada.

A mulher foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e, após liberação, conduzida à Delegacia de Polícia Civil em João Monlevade.

