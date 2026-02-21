Foragido da Justiça por homicídio é preso em evento de pós-carnaval

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, conhecido como Perninha, foi preso em BH, no início da noite deste sábado (21/2), por militares do Tático Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O homem estava foragido depois de ser condenado por homicídio.

De acordo com a corporação, Perninha era conhecido por atuar em bairros da Região Oeste da capital, principalmente no Bairro Palmeiras. Ele já foi identificado por ter participado de, pelo menos, um homicídio e três tentativas. Os crimes foram cometidos entre 2010 e 2016.

O homem também estaria envolvido em delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Mesmo condenado, ainda sem o trânsito em julgado, Perninha teria sido o responsável por promover bailes funk na Vila Paraíso, Aglomerado do Ventosa e no Olhos D’Água.

A ocorrência sobre sua prisão ainda está em andamento. Por isso, mais informações sobre a abordagem ainda não foram repassadas pela corporação.