COMBATE AO CRIME

Foragido da Justiça por homicídio é preso em evento de pós-carnaval

Homem, conhecido como Perninha, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Ele é conhecido da polícia por cometer crimes na região Oeste de BH

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
21/02/2026 20:08 - atualizado em 21/02/2026 20:19

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
A polícia prendeu Perninha na noite deste sábado (21/2) crédito: arquivo/EM

Um homem, conhecido como Perninha, foi preso em BH, no início da noite deste sábado (21/2), por militares do Tático Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O homem estava foragido depois de ser condenado por homicídio.

De acordo com a corporação, Perninha era conhecido por atuar em bairros da Região Oeste da capital, principalmente no Bairro Palmeiras. Ele já foi identificado por ter participado de, pelo menos, um homicídio e três tentativas. Os crimes foram cometidos entre 2010 e 2016.

O homem também estaria envolvido em delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Mesmo condenado, ainda sem o trânsito em julgado, Perninha teria sido o responsável por promover bailes funk na Vila Paraíso, Aglomerado do Ventosa e no Olhos D’Água.

A ocorrência sobre sua prisão ainda está em andamento. Por isso, mais informações sobre a abordagem ainda não foram repassadas pela corporação.

overflay