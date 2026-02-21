Jovem suspeito de homicídio no Pau Comeu é preso em BH

Um jovem de 19 anos, suspeito de um homicídio ocorrido no Pau Comeu, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), foi preso na tarde deste sábado (21/2).

Segundo o tenente Siqueira, da Polícia Militar, o suspeito era o alvo prioritário do Comando de Policiamento da Capital (CPC) desde o assassinato registrado em dezembro do ano passado, em meio à disputa do tráfico na região.

Ele foi detido durante uma operação realizada por volta do meio-dia na Avenida do Cardoso, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital, com apoio de equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

De acordo com a PM, o jovem é reincidente no meio criminal e tem registros anteriores quando ainda era menor de idade.

Durante a abordagem, os militares apreenderam uma pistola calibre .380 e 12 munições intactas. O suspeito e os materiais recolhidos foram encaminhados para a delegacia para as providências da polícia judiciária.