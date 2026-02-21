Homem apontado por invadir casa de policiais é preso em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 29 anos, conhecido como Angola, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na noite deste sábado (21/2). Ele estava foragido desde agosto de 2025, quando a Justiça determinou sua prisão preventiva.

A prisão foi efetuada pela equipe do Tático Móvel, do 5º Batalhão da Polícia Militar. Angola foi encontrado na casa de sua esposa, no Bairro Camargos, na Região Oeste da capital.

De acordo com o tenente Germano, do Comando Tático da equipe Delta da 7ª Cia do TM do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o homem é conhecido por invadir residências na capital, inclusive de policiais. "As forças de segurança estavam à procura dele desde que o mandado foi expedido."

Além dos crimes de invasão de domicílio, o suspeito possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, alteração de veículo automotor e receptação.