TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

"Papa" é procurado após tentar matar a ex-mulher com motosserra

Além de agredir a ex-mulher, que está em estado grave no hospital, ele também feriu uma filha com uma facada

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
21/02/2026 08:44

Operação para capturar 'Papa', que tentou matar a ex-mulher, é uma verdadeira caçada
Operação para capturar 'Papa', que tentou matar a ex-mulher, é uma verdadeira caçada crédito: PMMG

As polícias Civil e Militar realizam uma verdadeira caçada a um homem identificado como André Augusto, conhecido como “Papa”, suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 45 anos, na noite de sexta-feira (20/2). Segundo as primeiras informações, ele usou um martelo e uma motosserra no ataque e ainda deu uma facada no braço da filha, que tentou impedi-lo.

A mulher está internada em estado grave no Hospital 25 de Março, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o crime ocorreu. O suspeito segue foragido.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, “Papa” e a ex-mulher brigavam constantemente. Nessa sexta-feira, ele foi até a casa da vítima, também em Esmeraldas, e começou a agredi-la.

Tudo o que aconteceu foi narrado por ele, em mensagem de celular enviada a outra filha. "Peguei a motosserra e o martelo, joguei ela no barranco e bati nela demais da conta. Pisei na goela dela. Liguei a motosserra para cortar ela. Estava com a faca, mas não dei facada. Queria ter dado uma facada no seu pescoço.”

Numa segunda mensagem, ele explicou que a outra filha tinha chegado à casa e tentado impedi-lo: “Ela chegou ao local das agressões. Eu queria cortar as duas com a motosserra. Mas a motosserra embuchou e aí eu saí vazado. Tudo é ganância por dinheiro.”



