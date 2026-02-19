Mulher é assassinada na frente dos quatro filhos em MG

Uma mulher de 34 anos foi morta na frente dos quatro filhos nessa terça-feira (17/2), em Matutina (MG), no Alto Paranaíba. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem de 31 anos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois de denúncia anônima informar sobre um possível homicídio. Ao entrar no imóvel, os militares encontraram a vítima caída, com ferimentos na região do peito e já sem sinais de vida.

A residência estava revirada, o que, conforme a PM, indica que houve luta corporal antes do crime. Na garagem, foi localizada uma faca com marcas de sangue, possivelmente utilizada na agressão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

Depois do crime, o suspeito teria se ferido e fugido. Durante as buscas, os policiais descobriram que ele procurou atendimento em um hospital da cidade, onde foi encontrado e preso.

Em depoimento, o homem relatou que consumia bebida alcoólica com a vítima e que os dois discutiram antes da agressão. Uma testemunha, que estava junto com eles, confirmou que consumiam bebida alcoólica desde cedo e que, depois do desentendimento, o suspeito pegou uma faca e atacou a mulher. Segundo o relato, a vítima ainda tentou se defender antes de ser atingida.

Os quatro filhos da mulher, de 15, 12, 10 e 8 anos, presenciaram o crime. Eles saíram correndo da casa para a rua em busca de ajuda. A perícia da Polícia Civil recolheu a arma utilizada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito, que tem passagens pela polícia por agressão, porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato, foi encaminhado para um hospital em Patos de Minas (MG) devido aos ferimentos e permanece sob custódia policial. O caso será investigado pela Polícia Civil.