Homem tenta matar mulher trans, é baleado pela PM e morre no hospital

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 68 anos, identificado como Rivaldavel Souza de Almeida, morreu no Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo (MG), na Região Central do estado, após levar um tiro de um policial militar na noite de terça-feira (17/2).

Os policiais estavam em uma viatura e passavam pela Rua São Miguel, no Bairro Esperança, no município, quando flagraram o idoso com uma faca na mão e a vítima, uma mulher transexual de 34 anos, caída no asfalto. Segundo informado pela Polícia Militar, ela apresentava um ferimento na mão direita. A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio.

Um dos policiais usou uma pistola de emissão de impulsos elétricos contra o agressor, pois ele não obedeceu à ordem para largar a faca. Mesmo assim, Rivaldavel continuou armado e avançou em direção ao militar, que revidou com um disparo de arma de fogo. O tiro atingiu a perna direita do idoso. Ele foi socorrido, mas morreu pouco depois na unidade de saúde.

A vítima relatou à polícia que foi perseguida por Rivaldavel após defender uma amiga ameaçada de morte pelo homem. "Vou beber seu sangue. De hoje você não escapa", teria dito ele para a colega da mulher transexual. O agressor, inclusive, foi preso em 26 de dezembro depois de esfaquear a colega da mulher trans, pontuou a PM.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha diversas passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, lesão corporal, tráfico de drogas, furto, ameaça e receptação.