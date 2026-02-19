Homem agride e ameaça mulher para roubar R$ 50 mil em joias e dinheiro

Um homem invadiu uma casa durante a madrugada desta quarta-feira (18/2) e colocou uma faca no pescoço de uma moradora de 52 anos, no bairro São Cristóvão, em Patrocínio, Alto Paranaíba. Ele obrigou a mulher a abrir um cofre e, antes de fugir, amarrou as mãos e os pés da vítima roubando mais de R$ 50 mil em dinheiro e joias.

Segundo a Polícia Militar, o criminoso pulou o muro da residência, arrombou a porta da sala e entrou no imóvel enquanto a vítima dormia. Após acordá-la, anunciou o assalto e passou a exigir dinheiro.

Ela contou à Polícia Militar que foi levada até um cômodo onde havia um cofre. Como não conseguiu abri-lo na primeira tentativa, o suspeito foi até a cozinha, pegou uma faca e retornou, colocando a lâmina no pescoço da vítima para obrigá-la a colaborar.

Depois que o cofre foi aberto, o homem levou joias avaliadas em cerca de R$ 37 mil, além de R$ 14.150 em dinheiro, uma televisão de 60 polegadas e o aparelho DVR responsável pelas imagens das câmeras de segurança da casa.

As mãos e os pés da moradora foram amarrados com uma extensão elétrica e o homem deixou o local carregando uma mochila com os objetos roubados. Minutos depois, a mulher conseguiu se soltar e entrou em contato com a filha, que a levou ao Pronto Socorro Municipal. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada.

A Polícia Militar fez buscas, mas não conseguiu achar o suspeito. O caso está sendo investigado e não se descarta a possibilidade de o invasor conhecer o local ou ter recebido informações de alguém que sabia haver dinheiro e joias na casa.