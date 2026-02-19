MG: menino de 3 anos morre engasgado com pirulito

Um menino de 3 anos, identificado como João Emanuel Pereira, morreu nessa quarta-feira (18/2), após engasgar com um pirulito. O caso ocorreu em Pitangueiras, distrito de Prados (MG), no Campo das Vertentes.

João foi levado às pressas ao hospital de Barroso, cidade vizinha, por familiares após ingerir o doce. No local, ele chegou já inconsciente e com suspeita de parada cardiorrespiratória.

Em nota, o Instituto Nossa Senhora do Carmo (INSC) informou que a criança foi levada para a emergência. “O paciente foi imediatamente acolhido e encaminhado à Sala Vermelha, onde recebeu atendimento por equipe assistencial, incluindo dois médicos generalistas e um médico pediatra, sendo adotados os protocolos assistenciais e medidas de suporte avançado pertinentes", comunicou a unidade de saúde.

No entanto, apesar das tentativas realizadas, não houve reversão do quadro. “A instituição manifesta profundo pesar, solidariza-se com os familiares e reafirma o compromisso com a segurança do paciente e a qualidade assistencial. O Instituto permanece à disposição para os esclarecimentos cabíveis, nos termos aplicáveis”, afirmou o hospital.

O corpo de João Emanuel será velado nesta quinta (19/2), na casa onde ele morava. O enterro está marcado para 16h, no Cemitério de Pitangueira.