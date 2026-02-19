Assine
overlay
Início Gerais
CAMPO DAS VERTENTES

MG: menino de 3 anos morre engasgado com pirulito

João Emanuel Pereira foi levado às pressas ao hospital, onde já chegou inconsciente

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/02/2026 13:59

compartilhe

SIGA
x
O sepultamento de João Emanuel será nesta quinta-feira, às 16h, no Cemitério de Pitangueira
O sepultamento de João Emanuel será nesta quinta-feira, às 16h, no Cemitério de Pitangueira crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um menino de 3 anos, identificado como João Emanuel Pereira, morreu nessa quarta-feira (18/2), após engasgar com um pirulito. O caso ocorreu em Pitangueiras, distrito de Prados (MG), no Campo das Vertentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

João foi levado às pressas ao hospital de Barroso, cidade vizinha, por familiares após ingerir o doce. No local, ele chegou já inconsciente e com suspeita de parada cardiorrespiratória

Leia Mais

Em nota, o Instituto Nossa Senhora do Carmo (INSC) informou que a criança foi levada para a emergência. “O paciente foi imediatamente acolhido e encaminhado à Sala Vermelha, onde recebeu atendimento por equipe assistencial, incluindo dois médicos generalistas e um médico pediatra, sendo adotados os protocolos assistenciais e medidas de suporte avançado pertinentes", comunicou a unidade de saúde.

No entanto, apesar das tentativas realizadas, não houve reversão do quadro. “A instituição manifesta profundo pesar, solidariza-se com os familiares e reafirma o compromisso com a segurança do paciente e a qualidade assistencial. O Instituto permanece à disposição para os esclarecimentos cabíveis, nos termos aplicáveis”, afirmou o hospital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo de João Emanuel será velado nesta quinta (19/2), na casa onde ele morava. O enterro está marcado para 16h, no Cemitério de Pitangueira.

Tópicos relacionados:

crianca infancia menino pirulito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay