Pirulito que toca música promete nova forma de ouvir som

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um pirulito tem chamado atenção na Consumer Electronics Show (CES), realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Considerada a maior feira de tecnologia no mundo, o evento vai até amanhã (9/1), com a proposta de as empresas apresentarem as inovações. Uma delas é o pirulito que toca música enquanto é consumido.

Chamado de Lollipop Star, o doce foi desenvolvido pela empresa Lava Tech Brands e utiliza tecnologia de condução óssea para transmitir o som diretamente pelos ossos do rosto até o ouvido interno. Dessa forma, não há necessidade de fones de ouvido ou caixas de som, já que as vibrações sonoras são percebidas a partir do contato do pirulito com a boca.

“Um universo onde o sabor encontra o som, e cada sabor tem sua própria frequência. Estamos nos unindo a ícones pop globais para transformar doces em um concerto na sua boca. Cada Lollipop Star tem seu próprio ritmo, sabor e vibração. Dê uma mordida e sinta a música”, apresenta a empresa.

Os componentes eletrônicos ficam alojados no palito do doce e são ativados quando o usuário morde a guloseima. O resultado é uma sensação sonora interna, com vibrações perceptíveis principalmente na mandíbula, criando uma experiência diferente da audição tradicional. Embora o som seja mais abafado em ambientes barulhentos, a proposta do produto está na combinação entre sabor e música.

Marca convida os usuários a brincar com os sentidos lollipopstar.com / reprodução

Cada versão do Lollipop Star associa um sabor específico a um repertório musical próprio. Entre as músicas disponíveis estão “Munch”, “Baddie baddie” e “Big guy”, de Ice Spice; e “Beautiful day”, de Akon. Os sabores incluem pêssego e mirtilo.

Com preço estimado em US$ 8,99, o equivalente a cerca de R$ 49, o Lollipop Star ainda não tem data oficial de lançamento, mas deve chegar ao mercado após o encerramento da CES. Não há informações se o produto será vendido no Brasil.

A empresa informou que a procura tem sido alta, com mais de 1 milhão de interessados inscritos em uma lista de espera para receber atualizações sobre o produto. Os interessados podem preencher um formulário no site da marca.