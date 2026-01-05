Voz ‘falante demais’ da Alexa revolta usuários após atualização automática

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Usuários da Alexa foram pegos de surpresa nos últimos dias ao perceberem que a voz da assistente virtual da Amazon mudou automaticamente, sem autorização prévia. A novidade, que trouxe um tom mais expansivo e conversacional à assistente virtual, causou estranhamento — e irritação — entre muitos consumidores, que passaram a comparar a nova voz à de uma “adolescente excessivamente falante”. A atualização ainda não chegou ao Brasil.

“Essa tagarelice é demais”, reclamou um usuário no Reddit. “Não aguento mais”, disse outro.

A mudança faz parte do Alexa+, atualização lançada no início do ano passado. Segundo a Amazon, a proposta é tornar a interação mais natural. “As conversas com a Alexa+ são amplas e naturais”, descreve a empresa em seu site. “Seja você falando pensamentos incompletos, usando expressões coloquiais ou explorando ideias complexas, a Alexa+ entende o que você quer dizer e responde como uma assistente de confiança”, afirma.

“Parece menos uma interação com tecnologia e mais uma conversa com uma amiga perspicaz”, garante. Inicialmente, o Alexa+ foi apresentado como uma atualização gratuita e opcional para assinantes Prime.

No entanto, usuários relataram que a novidade passou a ser instalada automaticamente nos dispositivos Echo, sem consentimento explícito — algo que muitos classificaram como invasivo. A falta de escolha, somada ao novo tom da assistente, gerou uma onda de reclamações.

“Parece que estou falando com uma adolescente muito animada às 6 da manhã. Estou seriamente pensando em mudar para outra marca, Google ou Apple”, reclamou um usuário no Reddit.

“Ontem ela mudou para a versão Alexa+ sem que eu pedisse e me deu um baita susto quando uma voz animada começou a falar. Quando pedi para voltar à voz original, ela passou três minutos dizendo que já estava com a voz original. Muita animação, sarcasmo e intromissão. Prefiro meu robô roboticamente, por favor”, disse outro.

“Xinguei porque tive que repetir meu pedido e ela respondeu: ‘Nossa, como estamos irritados hoje’. Que chato”, contou um terceiro usuário.

O problema, segundo os relatos, não se limita ao tom. Muitos reclamam que a Alexa+ fala demais e interfere em conversas no ambiente. “Não me importo com a nova voz, mas odeio como ela quer continuar falando quando eu só quero ouvir a previsão do tempo”, disse um usuário. “Ela fica ouvindo e responde até comentário que faço para outra pessoa na sala. Só os fatos, senhora”, completou outro.

Apesar das críticas, a Amazon destaca que há alternativas para quem não se adaptou à nova voz. Pelo aplicativo da Alexa no smartphone, é possível acessar Dispositivos, depois Configurações do dispositivo e escolher a Voz da Alexa entre diferentes opções, como “Feminina 3, convidativa” ou “Masculina 2, acolhedora”.

Outra solução é usar o comando de voz “Alexa, sair do Alexa+”. Assim, o sistema retorna à versão anterior da assistente, com a voz mais tradicional e menos empolgada.

A nova voz e os recursos avançados da assistente devem chegar em breve ao público brasileiro, com suporte completo ao português. Mas a data ainda não foi divulgada.