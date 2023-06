Inteligência artificial auxilia no cuidado com crianças e idosos em casa

442

Essa experiência, já desenvolvida nos Estados Unidos, visa mostrar como a inteligência artificial pode ser uma aliada no dia a dia (foto: GRANT HINDSLEY) Os avanços na inteligência artificial têm possibilitado a substituição de atividades repetitivas e cansativas no cuidado com crianças e idosos. A Casa Alexa, uma iniciativa da Amazon, apresenta como esses dispositivos podem ser úteis na rotina diária das famílias. Localizada na zona sul de São Paulo, a Casa Alexa conta com mais de 100 dispositivos inteligentes integrados em diversos ambientes, como quartos, salas de estar e jantar, home theater, escritório, jardim, cozinha e área de piscina.









Entre os exemplos de aplicação da tecnologia estão fechaduras que podem ser abertas com comandos de voz, cafeteiras acionadas automaticamente ou programadas para funcionar no horário do café da manhã, e a possibilidade de controlar luzes, TVs e outros aparelhos por meio da assistente virtual Alexa. Além do conforto proporcionado por recursos como persianas que abrem e fecham com comandos de voz e salas que se transformam em cinemas, a Casa Alexa também apresenta espaços pensados para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Leia também: Influencers mostram rotina como cuidadores de avós com Alzheimer





No banheiro, a Alexa ensina as crianças a escovarem os dentes corretamente, orientando os movimentos e a duração da escovação. No quarto de adolescentes, um suporte em formato de robô, que abriga a Alexa, pode tocar músicas, auxiliar em pesquisas escolares e buscar vídeos para ajudar nas lições de casa. No quarto das crianças, um dispositivo com tela conta histórias infantis, que podem ser clássicas ou modernas, de acordo com a preferência do usuário, além de proporcionar entretenimento e atividades educativas.





Embora a implantação de uma casa inteligente possa ser cara, os custos têm se tornado mais acessíveis ao longo dos anos. Com investimentos a partir de R$ 400, é possível adquirir um dispositivo de inteligência artificial e uma lâmpada controlada por comandos de voz. Para tornar eletrodomésticos comuns em inteligentes, basta utilizar tomadas inteligentes, com preços entre R$ 80 e R$ 100.