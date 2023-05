Influencers mostram rotina como cuidadores de avós com Alzheimer

1156

No meio das redes sociais, onde as aparências muitas vezes prevalecem, existem influenciadores que escolheram compartilhar suas histórias pessoais, mostrando a realidade de cuidar de entes queridos com Alzheimer. É o caso de Monique e Dyego, que abriram as portas de suas casas para mostrar como é a rotina como cuidadores das avós, que sofrem do transtorno.





Em entrevista ao Estado de Minas, os influenciadores revelaram os desafios, os momentos especiais e a importância de trazer conscientização e apoio para outras pessoas que enfrentam situações semelhantes.

A influenciadora e estudante de TI Monique Guilherme da Silva, de 26 anos, mora com Maria da Natividade e compartilha seu dia a dia em vídeos no TikTok (@casalreformando), mostrando para seus seguidores os detalhes da rotina que vive como a única cuidadora da avó, que tem Alzheimer.





Monique começou fazendo vídeos sobre pequenas reformas para casa, até que seu noivo, Thayson, começou a lhe apoiar a postar mais de perto a sua realidade, que chamava muita atenção.





"É impossível escapar dos julgamentos alheios dentro da internet. Muitas pessoas me questionam se eu não estaria aproveitando de um sofrimento para conseguir monetizar, se eu não estou procurando likes. Mas a maioria entende que os vídeos são uma forma de desabafo, uma forma de mostrar para outras pessoas que passam pela mesma situação de que elas não estão sozinhas", conta a influencer.



Rotina complexa

São diversas as situações complexas que ela já lidou em casa e compartilha em suas redes sociais, como em um de seus vídeos virais em que ela mostra dona Maria tentando pular o portão para fugir de casa e outro, sobre como o racismo afeta sua avó.

Sua avó acredita que cuida dela, quando, na verdade, Monique é quem desempenha todas as tarefas diárias. Desde preparar o café da manhã até administrar medicamentos e fazer o almoço.





No entanto, ela permite que a idosa execute algumas tarefas pela casa do jeito dela, para que ela se sinta ativa. Depois, Monique discretamente corrige os detalhes, sem que a avó perceba. Mesmo com todas as dificuldades, a estudante lida bem com a situação, contando com o apoio de Thayson e, ocasionalmente, de seu irmão.

Cuidados essenciais

Outro ponto importante é manter os cuidados físicos e com a beleza dos avós em dia. E e isso é algo que o influencer carioca Dyego Johny (@eudyegojohny), de 33, estudante de medicina no Paraguai, faz questão de se atentar.



Ele está sempre ajudando sua avó, dona Sônia, a se exercitar da melhor forma possível, cuidar de sua beleza, mantendo a tintura de seu cabelo sempre em dia e a lembrando de passar hidratante no corpo.

Por ser estudante de medicina em tempo integral, Dyego, que como Monique também é o único cuidador da avó, conta com a ajuda da tecnologia para auxiliar dona Sônia enquanto está sozinha. Além dos tradicionais papéis colados pela casa com lembretes, a casa deles tem várias câmeras espalhadas para que o neto monitore a avó enquanto está na faculdade.

Com a ajuda da Alexa

Além disso, de forma muito interessante eles contam com a ajuda da "Alexa", assistente virtual em uma caixinha de som, que dispara lembretes a todo momento. Todos esses detalhes do dia a dia são mostrados nas redes sociais do estudante de medicina.





Dyego foi criado pela avó adotiva desde seu primeiro mês de vida e garante ser a única pessoa a conhecer a idosa para saber todos os cuidados que ela necessita. Apesar dos desafios, a rotina dos dois sempre foi divertida. Foi então que o estudante, que já gravava conteúdo sobre outros assuntos, começou a mostrar sua realidade nos vídeos.





"Recebo muitos comentários positivos, mais do que negativos. Muitos até me elogiam como se eu estivesse fazendo algo sobrenatural, e o que eu faço é cuidar de alguém que cuidou de mim quando ninguém me queria ainda pequeno. Devo eternamente isso e todo cuidado ainda é muito pouco perto de tudo que ela já fez por mim."

Em seus vídeos, Dyego mostra uma relação de muito carinho ao lado de sua avó e, apesar de todos os dificuldades com os lapsos de memória envolvendo esquecimento de pessoas e momentos especiais, o vínculo especial de vó e neto nunca mudou e o influencer afirma com orgulho que dona Sônia sempre sabe quem ele é.





"Gravar vídeo e trazer ela para essa interação com pessoas desconhecidas é muito interessante porque traz ela para um meio social que pessoas com Alzheimer não têm. Ela não se preocupa em lembrar de ninguém, apenas recebe carinhos, elogios e consegue manter essa relação com todos."

Simone de Paula Pessoa Lima, médica geriatra da empresa especializada em home care Saúde no Lar (@saudenolarmg), explica que a rotina de cuidados diários de pessoas com Alzheimer é desafiadora, pois inclui atividades básicas como alimentação, ir ao banheiro, caminhar, vestir-se e manter interações sociais e muito mais.



"Quando não há atividade/compromisso, a vontade é ficar deitado, sentado vendo televisão ou até dormindo. Desta forma as perdas das funções são mais rápidas. A rotina (horário para levantar de manhã, para comer, sentar para refeição na sala/cozinha junto da família, atividade física em horário regular, estímulo cognitivo, ajudar no almoço ou limpeza, organizar armários e outras tarefas) preenche o tempo e retarda a perda funcional. Também ajuda no controle do comportamento do paciente saber o que será feito no dia", detalha a geriatra.





Quando uma pessoa perde a capacidade de fazer essas coisas, ela pode ser considerada parcialmente dependente para as atividades de vida diária, então é importante apoiar o paciente com Alzheimer na realização de atividades que ele ainda pode fazer, em vez de fazer tudo por ele.





Um trabalho em conjunto

De acordo com Leandro Franco, médico neurologista do Hospital Felício Rocho, o tratamento do paciente com demência deve ser sempre multidisciplinar. Os médicos geriatras e neurologistas são apenas alguns dos profissionais que participam do cuidado, mas nunca deve ser o único profissional.





"O psicólogo é fundamental para o controle de sintomas de depressão e ansiedade, muito comuns no idoso com demência e também nos cuidadores e familiares. O fisioterapeuta auxilia no controle do equilíbrio e na preservação da força muscular. O nutricionista evita os erros nutricionais que levam frequentemente à desnutrição. O fonoaudiólogo tem uma importância fundamental, principalmente em estágios mais avançados onde a deglutição costuma ficar prejudicada. O terapeuta ocupacional é muito importante para que o paciente mantenha sua autonomia no autocuidado", explica Leandro.



Saúde dos cuidadores

O auto-cuidado é fundamental para os cuidadores e familiares de pacientes com demências. De acordo com o neurologista, estudos apontam que essas pessoas têm risco aumentado de desenvolver doenças emocionais e físicas se não souberem como lidar com o idoso com demência.





"Evite discussões ou tons de voz agressivos. Evite falar da pessoa presente como se ela não estivesse presente. Tenha uma atitude afetuosa. Dê tempo para a pessoa entender o que lhe foi dito. Cuide da própria saúde: faça atividade física, durma bem, alimente-se adequadamente e estude sobre a doença. Ninguém consegue ajudar se não tiver um conhecimento básico do assunto", aconselha o médico.