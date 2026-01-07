Assine
LANÇAMENTO

Motorola Signature: conheça o novo flagship com 7 anos de atualizações

Novo celular da Motorola traz Snapdragon 8 Gen 5, câmera de 50 MP e promessa inédita de suporte por sete anos; veja todos os detalhes do lançamento

Iris Aguiar
Iris Aguiar
07/01/2026 17:57 - atualizado em 07/01/2026 17:57

Motorola Signature: conheça o novo flagship com 7 anos de atualizações
Design e câmeras do Motorola Signature, o novo smartphone que promete sete anos de atualizações e alta performance crédito: Reprodução/ Motorola

A Motorola lança em 2026 seu novo smartphone topo de linha, o Motorola Signature, com uma proposta audaciosa: combinar hardware de ponta com uma longevidade de software sem precedentes. Com processador Snapdragon de última geração, design ultrafino e a promessa de sete anos de atualizações, o aparelho chega para brigar forte no segmento premium. Analisamos os principais destaques do lançamento.

Desempenho e longevidade: o grande diferencial

O coração do Motorola Signature é o processador Snapdragon 8 Gen 5, que garante poder de fogo para rodar qualquer aplicativo ou jogo com máxima fluidez. No entanto, o grande trunfo do aparelho está no compromisso de software. A Motorola promete sete anos de atualizações de sistema e segurança, um recorde para a marca, garantindo que o celular permaneça relevante e seguro por muito mais tempo que seus concorrentes.

Câmeras: foco em qualidade

Abandonando a corrida por números exagerados, o Signature aposta em um conjunto fotográfico equilibrado. O sensor principal é um Sony LYT-828 de 50 megapixels, focado em capturar mais luz e entregar cores mais fiéis à realidade, especialmente em ambientes com pouca iluminação. A abordagem da Motorola privilegia a qualidade da imagem em vez da contagem de megapixels, resultando em fotos com aspecto mais natural.

Tela e bateria para o dia todo

A tela do novo flagship é um painel AMOLED com taxa de atualização de 165Hz, que proporciona uma experiência de uso extremamente fluida em jogos e na navegação. Para alimentar o conjunto, o aparelho conta com uma bateria de 5.200 mAh com suporte a carregamento rápido de 90W, garantindo energia suficiente para um dia inteiro de uso intenso e recargas rápidas quando necessário.

Design, áudio e resistência

O Motorola Signature se destaca pelo seu design ultrafino de apenas 6,99 mm de espessura. Além da elegância, o aparelho é construído para durar, contando com certificação MIL-STD-810H e classificação IP68/IP69 contra água e poeira. A experiência de áudio também foi aprimorada, com sistema de som otimizado em parceria com a Bose.

Preço e disponibilidade

O Motorola Signature foi lançado no mercado internacional com o preço de 999 euros. O valor e a data de lançamento oficiais para o Brasil ainda não foram confirmados pela marca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

atualizacao celular lancamento motorola

