Motorola Signature: conheça o novo flagship com 7 anos de atualizações

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A Motorola lança em 2026 seu novo smartphone topo de linha, o Motorola Signature, com uma proposta audaciosa: combinar hardware de ponta com uma longevidade de software sem precedentes. Com processador Snapdragon de última geração, design ultrafino e a promessa de sete anos de atualizações, o aparelho chega para brigar forte no segmento premium. Analisamos os principais destaques do lançamento.

Desempenho e longevidade: o grande diferencial

O coração do Motorola Signature é o processador Snapdragon 8 Gen 5, que garante poder de fogo para rodar qualquer aplicativo ou jogo com máxima fluidez. No entanto, o grande trunfo do aparelho está no compromisso de software. A Motorola promete sete anos de atualizações de sistema e segurança, um recorde para a marca, garantindo que o celular permaneça relevante e seguro por muito mais tempo que seus concorrentes.

Leia Mais

Câmeras: foco em qualidade

Abandonando a corrida por números exagerados, o Signature aposta em um conjunto fotográfico equilibrado. O sensor principal é um Sony LYT-828 de 50 megapixels, focado em capturar mais luz e entregar cores mais fiéis à realidade, especialmente em ambientes com pouca iluminação. A abordagem da Motorola privilegia a qualidade da imagem em vez da contagem de megapixels, resultando em fotos com aspecto mais natural.

Tela e bateria para o dia todo

A tela do novo flagship é um painel AMOLED com taxa de atualização de 165Hz, que proporciona uma experiência de uso extremamente fluida em jogos e na navegação. Para alimentar o conjunto, o aparelho conta com uma bateria de 5.200 mAh com suporte a carregamento rápido de 90W, garantindo energia suficiente para um dia inteiro de uso intenso e recargas rápidas quando necessário.

Design, áudio e resistência

O Motorola Signature se destaca pelo seu design ultrafino de apenas 6,99 mm de espessura. Além da elegância, o aparelho é construído para durar, contando com certificação MIL-STD-810H e classificação IP68/IP69 contra água e poeira. A experiência de áudio também foi aprimorada, com sistema de som otimizado em parceria com a Bose.

Preço e disponibilidade

O Motorola Signature foi lançado no mercado internacional com o preço de 999 euros. O valor e a data de lançamento oficiais para o Brasil ainda não foram confirmados pela marca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.