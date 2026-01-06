Samsung anuncia televisão de mais de 3 metros, a maior do mercado

FOLHAPRESS - A Samsung abriu a CES (Consumer Electronics Show), nessa segunda-feira (5/1), apresentando uma televisão com 130 polegadas de diâmetro. São 3,3 metros de uma ponta a outra no modelo R95H.



O gigante coreano da tecnologia não divulgou qual será o preço do aparelho, com início de vendas esperado para o segundo semestre deste ano. Uma versão com 115 polegadas já está disponível no mercado americano e custa US$ 30 mil (R$ 163 mil).



Não há previsão de distribuição do aparelho no Brasil, de acordo com a Samsung. O maior modelo vendido no Brasil é a Hisense UX Infinity Vision, de 116 polegadas (cerca de 3 metros) - seu preço sugerido é de R$ 149.999.

Como base de comparação, o aparelho da Hisense mede 2,63 m de largura por 1,49 m de altura, com apenas 4 cm de espessura. O peso é 102 kg sem a base.

Nem o modelo da Samsung nem o da Hisense caberiam em um elevador padrão brasileiro, cuja altura definida pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é de 2,10 metros a 2,4 metros.

A compra dessas TVs exige entrega e montagem especializadas.

Um vídeo no canal da Hisense mostra cinco funcionários instalando uma TV do modelo UX Infinity Vision. O trabalho envolveu andaimes e cordas para passar o aparelho pela janela. Em um prédio, uma opção seria içar o eletroeletrônico.

Tecnologia



A TV R95H, apresentada nessa segunda, tem tela com Micro RGB, a tecnologia mais recente em que há LEDs, além do branco, nas três cores básicas -vermelho, verde e azul. O dispositivo dispensa filtros de cor e entrega maior precisão na imagem.

Segundo a fabricante, o aparelho foi intencionalmente projetado para parecer menos uma televisão e mais "uma vasta janela imersiva que expande visualmente o ambiente".

Um problema apontado por donos de televisões gigantes é o retângulo preto de três metros que sobra na paisagem quando o aparelho está desligado.

As fabricantes tentam responder à crítica oferecendo modos de galeria, que simulam quadros e outras imagens quando o aparelho está sem uso. No caso da Samsung, a proteção de tela fica por conta do aplicativo "timeless frame". O programa, diz a empresa, contém "uma moldura refinada que incorpora a filosofia de tecnologia como arte".

A Samsung também anunciou um aparelho mais acessível, de 55 polegadas, ainda sem preço divulgado.

Todos os modelos da linha de tela Micro RGB têm inteligência artificial embarcada e interagem com o usuário por meio de conversa e gestos visuais. Também são compatíveis a aplicativos como Live Translate (tradução ao vivo), Microsoft Copilot e o buscador Perplexity.

