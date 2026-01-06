Pix em 2026: Pix Automático já é realidade e novas funções são esperadas

O Pix transformou a maneira como os brasileiros lidam com o dinheiro, e, apesar de já representar uma grande inovação, a tecnologia continua a evoluir. O Banco Central prepara um pacote de novas funcionalidades que prometem ampliar ainda mais o alcance do sistema de pagamentos instantâneos.

A principal inovação recente, lançada em meados de 2025, é o Pix Automático. A ferramenta passou a ser obrigatória desde outubro de 2025, e funciona de forma semelhante ao débito automático, permitindo o pagamento programado de contas recorrentes como água, luz, telefone, escolas e serviços de assinatura.

Leia Mais

Com o Pix Automático, o usuário dá uma autorização única para que a cobrança seja efetuada, definindo um valor limite mensal. A partir daí, os pagamentos são feitos na data de vencimento sem a necessidade de autenticação a cada transação, oferecendo mais praticidade e controle sobre as despesas fixas.

Inovações do Pix

Além da função para pagamentos recorrentes, outras tecnologias estão em fase de estudo e desenvolvimento para integrar o sistema. Elas buscam expandir o uso do Pix para situações hoje dominadas por cartões e até mesmo dinheiro em espécie. Conheça as principais:

Pix por Aproximação (NFC): o Pix por aproximação passou a ser oferecido em fevereiro de 2025. A inovação permite que os usuários realizem pagamentos apenas aproximando o celular da maquininha.

Pix Garantido: sendo desenvolvida pelo Banco Central, funcionará como uma espécie de parcelamento, permitindo que o consumidor agende pagamentos futuros. Seria uma alternativa ao tradicional parcelamento no cartão de crédito.

Pix Offline: uma das propostas mais aguardadas, embora ainda sem data definida de lançamento, é a possibilidade de realizar transações sem acesso à internet. A solução seria útil em locais remotos ou situações de instabilidade de rede, como em estradas, estádios ou durante grandes eventos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria