Como deixar sua Alexa menos 'falante'; veja o passo a passo

Aprenda a ativar o ‘modo resumido’ e a configurar outras funções para que a assistente de voz da Amazon responda de forma mais direta e objetiva

Iris Aguiar
06/01/2026 11:47

Ajustes na Alexa tornam a assistente de voz mais objetiva para interações diárias no smart speaker da Amazon crédito: Pexels

Se a Alexa dá respostas muito longas e detalhadas para comandos simples, saiba que existe uma solução. Muitos usuários preferem interações mais diretas e, felizmente, há uma configuração simples para tornar a assistente de voz da Amazon mais objetiva.

A solução é ativar o “modo resumido”, um recurso que substitui confirmações verbais longas por um som breve e discreto. Ao invés de ouvir um “tudo bem, acendendo a luz da sala”, por exemplo, ela vai fazer apenas um pequeno bipe de confirmação. A mudança torna o uso da assistente no dia a dia muito mais ágil e menos intrusivo.

Como ativar o modo resumido da Alexa

O ajuste pode ser feito rapidamente pelo aplicativo da Alexa no celular. O processo leva menos de um minuto e a mudança é aplicada instantaneamente a todos os dispositivos Echo. Siga os passos abaixo para configurar:

  1. abra o aplicativo Alexa no seu smartphone;

  2. toque na opção “Mais”, localizada no canto inferior direito da tela;

  3. acesse o menu “Configurações”;

  4. procure pela opção “Respostas por voz” e toque nela;

  5. ative a chave seletora ao lado de “Modo resumido”.

Nota: a nomenclatura dos menus pode variar levemente dependendo da versão do aplicativo e das configurações de idioma do dispositivo.

Com essa função ativa, a assistente de voz deixa de dar respostas verbais longas para comandos simples, a mudança afeta também perguntas que exigem uma resposta completa, como a previsão do tempo ou o resultado de uma pesquisa.

Desative as sugestões automáticas

Outra configuração que pode deixar a Alexa menos falante é desativar as sugestões, também conhecidas como “intuições”. Esse recurso faz com que a assistente ofereça dicas ou ações proativas com base nos seus hábitos, mas nem sempre é útil. Para desativar, siga estas etapas:

  • no mesmo menu “Configurações” do aplicativo, toque em “Intuições”;

  • na tela seguinte, desative a chave geral para interromper todas as sugestões automáticas.

Essa função faz com que a Alexa pare de oferecer recomendações ou novas ideias após responder a um comando. Ajustar essas duas configurações simples deixa a experiência de uso mais objetiva, focada apenas nas tarefas que você solicita.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

