Como deixar sua Alexa menos 'falante'; veja o passo a passo
Aprenda a ativar o ‘modo resumido’ e a configurar outras funções para que a assistente de voz da Amazon responda de forma mais direta e objetiva
compartilheSIGA
Se a Alexa dá respostas muito longas e detalhadas para comandos simples, saiba que existe uma solução. Muitos usuários preferem interações mais diretas e, felizmente, há uma configuração simples para tornar a assistente de voz da Amazon mais objetiva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A solução é ativar o “modo resumido”, um recurso que substitui confirmações verbais longas por um som breve e discreto. Ao invés de ouvir um “tudo bem, acendendo a luz da sala”, por exemplo, ela vai fazer apenas um pequeno bipe de confirmação. A mudança torna o uso da assistente no dia a dia muito mais ágil e menos intrusivo.
Leia Mais
-
Alexa: saiba o que os brasileiros mais perguntaram à assistente em 2024
-
'Agora eu tenho uma amiga', diz idosa ao ganhar Alexa de presente de Natal
-
Smart Homes: conheça a nova tendência e como aplicá-la na sua casa
Como ativar o modo resumido da Alexa
O ajuste pode ser feito rapidamente pelo aplicativo da Alexa no celular. O processo leva menos de um minuto e a mudança é aplicada instantaneamente a todos os dispositivos Echo. Siga os passos abaixo para configurar:
-
abra o aplicativo Alexa no seu smartphone;
-
toque na opção “Mais”, localizada no canto inferior direito da tela;
-
acesse o menu “Configurações”;
-
procure pela opção “Respostas por voz” e toque nela;
-
ative a chave seletora ao lado de “Modo resumido”.
Nota: a nomenclatura dos menus pode variar levemente dependendo da versão do aplicativo e das configurações de idioma do dispositivo.
Com essa função ativa, a assistente de voz deixa de dar respostas verbais longas para comandos simples, a mudança afeta também perguntas que exigem uma resposta completa, como a previsão do tempo ou o resultado de uma pesquisa.
Desative as sugestões automáticas
Outra configuração que pode deixar a Alexa menos falante é desativar as sugestões, também conhecidas como “intuições”. Esse recurso faz com que a assistente ofereça dicas ou ações proativas com base nos seus hábitos, mas nem sempre é útil. Para desativar, siga estas etapas:
-
no mesmo menu “Configurações” do aplicativo, toque em “Intuições”;
-
na tela seguinte, desative a chave geral para interromper todas as sugestões automáticas.
Essa função faz com que a Alexa pare de oferecer recomendações ou novas ideias após responder a um comando. Ajustar essas duas configurações simples deixa a experiência de uso mais objetiva, focada apenas nas tarefas que você solicita.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.