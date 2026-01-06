Tomadas inteligentes podem ser a solução para economizar na conta de luz

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a conta de luz pesando no orçamento, muitos brasileiros procuram alternativas para reduzir o consumo de energia. Uma solução tecnológica e cada vez mais acessível é a tomada inteligente, também conhecida como smart plug. Esse pequeno dispositivo, conectado à rede Wi-Fi, permite controlar qualquer aparelho eletrônico diretamente pelo celular, de onde você estiver.

O funcionamento é bastante simples. Basta plugar a tomada inteligente em uma tomada convencional e, em seguida, conectar o aparelho desejado nela, como uma televisão, um ar-condicionado ou um abajur. A configuração é feita por meio de um aplicativo, que permite ligar, desligar e até agendar horários para que os eletrônicos funcionem. Vale notar que a própria tomada consome uma pequena quantidade de energia para se manter conectada, mas o gasto é mínimo.

Essa funcionalidade é ideal para eliminar o chamado consumo fantasma, ou "stand-by", que ocorre quando os aparelhos continuam gastando energia mesmo desligados. Carregadores de celular, micro-ondas e videogames são alguns dos principais vilões desse gasto silencioso. Estudos indicam que eliminar esse tipo de consumo pode gerar uma economia de até 10% na fatura de energia.

Como as tomadas inteligentes ajudam a economizar?

O grande diferencial de alguns modelos de smart plugs é a capacidade de monitorar o consumo de energia em tempo real, uma funcionalidade que não está presente em todas as versões. Por isso, é importante verificar as especificações do produto antes da compra. Nos aparelhos que contam com o recurso, é possível ver pelo aplicativo exatamente quanto cada eletrônico está gastando, identificando os que mais impactam a sua conta de luz.

Além disso, a função de agendamento contribui para a economia. Você pode, por exemplo, programar o roteador de internet para desligar durante a madrugada e voltar a ligar pela manhã. Outra possibilidade é automatizar o funcionamento de aquecedores ou ventiladores, ativando-os apenas nos horários de maior necessidade.

Os preços das tomadas inteligentes variam, geralmente começando na faixa de R$ 50 e podendo ultrapassar os R$ 150, dependendo da marca e das funcionalidades oferecidas. O investimento inicial, no entanto, pode ser recuperado em poucos meses com a economia gerada na fatura de energia.

As principais vantagens de usar um smart plug incluem:

Controle remoto: ligue e desligue aparelhos de qualquer lugar usando o celular.

Agendamento de horários: programe rotinas para automatizar o funcionamento dos eletrônicos.

Monitoramento de consumo: em modelos específicos, saiba exatamente quanto cada dispositivo gasta e identifique os "vilões" de energia.

Compatibilidade com assistentes de voz: muitos modelos funcionam com comandos de voz via Alexa ou Google Assistente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.