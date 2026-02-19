Assine
overlay
Início Gerais
CRUELDADE

Cadela comunitária é morta a tiros no Sul de Minas

Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime de maus-tratos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/02/2026 16:08

compartilhe

SIGA
x
Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais
Assassinato gerou comoção na cidade, uma vez que o animal era cuidado pelos moradores crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

Uma cadela comunitária, batizada de Panqueca, foi morta a tiros em Lavras, no Sul de Minas Gerais nessa quarta-feira (18/2). A Polícia Militar foi acionada e procura o autor dos disparos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O assassinato gerou comoção na cidade, já que o animal era cuidado pelos moradores e por projetos voltados para a causa animal na região. 

Segundo o boletim de ocorrência, o disparo foi efetuado por ocupantes de um Fiat Mobi prata. A PM foi acionada por um morador que ouviu o barulho e percebeu a cadela ferida na rua. Panqueca não resistiu e morreu no local.

Leia Mais

Moradores da região se revoltaram nas redes sociais e relataram que a cachorra era dócil, querida e cuidada pela comunidade. "Não era só mais uma cadela de rua. Era comunitária, havia sido castrada através de projeto feito na região", comentaram os internautas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou procedimento investigatório para apurar o crime de maus-tratos. A investigação encontra-se em andamento com a realização de oitivas e demais diligências necessárias à identificação e à localização do suspeito. 

Tópicos relacionados:

minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay