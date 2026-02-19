Cadela comunitária é morta a tiros no Sul de Minas

Uma cadela comunitária, batizada de Panqueca, foi morta a tiros em Lavras, no Sul de Minas Gerais nessa quarta-feira (18/2). A Polícia Militar foi acionada e procura o autor dos disparos.

O assassinato gerou comoção na cidade, já que o animal era cuidado pelos moradores e por projetos voltados para a causa animal na região.

Segundo o boletim de ocorrência, o disparo foi efetuado por ocupantes de um Fiat Mobi prata. A PM foi acionada por um morador que ouviu o barulho e percebeu a cadela ferida na rua. Panqueca não resistiu e morreu no local.

Moradores da região se revoltaram nas redes sociais e relataram que a cachorra era dócil, querida e cuidada pela comunidade. "Não era só mais uma cadela de rua. Era comunitária, havia sido castrada através de projeto feito na região", comentaram os internautas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou procedimento investigatório para apurar o crime de maus-tratos. A investigação encontra-se em andamento com a realização de oitivas e demais diligências necessárias à identificação e à localização do suspeito.