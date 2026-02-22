Motociclista tem fratura exposta em acidente no Anel Rodoviário, em BH
Vítima colidiu com um micro-ônibus e foi levada ao Hospital João XXIII
compartilheSIGA
Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com um micro-ônibus no início da tarde deste domingo (22/2), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 470, no sentido Vitória. A guarnição foi chamada por volta das 13h para atender à ocorrência de colisão entre os veículos, nas proximidades do Aeroporto Carlos Prates.
Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu fratura exposta na perna direita.
Leia Mais
Os militares estabilizaram a vítima, imobilizaram o membro lesionado, aferiram os sinais vitais e a encaminharam ao Hospital João XXIII.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No momento do acidente, o micro-ônibus, que faz transporte circular, estava sem passageiros.