MG: identificados os corpos das vítimas do acidente com a lancha

Identificadas, pelo Instituto Médico Legal (IML), de Araxá, no Triângulo Mineiro, as seis pessoas que morreram no acidente de lancha, que bateu no píer do Rio Grande, em Sacramento, Triângulo Mineiro, no final da noite de sábado (21/2).

Uma das vítimas, Viviane Aredes, mãe de Bento Aredes de 4 anos, era irmã da primeira-dama da cidade de Patrocínio Paulista, interior de São Paulo. Ela completaria 36 anos neste domingo (22/2).

O piloto da lancha, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, que não tinha licença para conduzir a embarcação é uma das vítimas fatais do acidente.

As outras vítimas são Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Érica Fernanda Lima, de 32 anos, e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Os corpos seguem no IML de Araxá e serão liberados para os parentes das vítimas assim que eles chegarem à cidade. Os velórios e sepultamentos devem acontecer nesta segunda-feira (23/2) e serão realizados nas cidades de origem das vítimas.