Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

MG: identificados os corpos das vítimas do acidente com a lancha

Entre os mortos está a irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
22/02/2026 14:11 - atualizado em 22/02/2026 15:07

compartilhe

SIGA
x
Viviane e Bento Aresdes, mãe e filho, que morreram no acidente de lancha no Rio Grande
Viviane e Bento Aresdes, mãe e filho, que morreram no acidente de lancha no Rio Grande crédito: Redes Sociais/Reprodução

Identificadas, pelo Instituto Médico Legal (IML), de Araxá, no Triângulo Mineiro, as seis pessoas que morreram no acidente de lancha, que bateu no píer do Rio Grande, em Sacramento, Triângulo Mineiro, no final da noite de sábado (21/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Uma das vítimas, Viviane Aredes, mãe de Bento Aredes de 4 anos, era irmã da primeira-dama da cidade de Patrocínio Paulista, interior de São Paulo. Ela completaria 36 anos neste domingo (22/2).

O piloto da lancha, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, que não tinha licença para conduzir a embarcação é uma das vítimas fatais do acidente.

As outras vítimas são Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Érica Fernanda Lima, de 32 anos, e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os corpos seguem no IML de Araxá e serão liberados para os parentes das vítimas assim que eles chegarem à cidade. Os velórios e sepultamentos devem acontecer nesta segunda-feira (23/2) e serão realizados nas cidades de origem das vítimas.

Tópicos relacionados:

acidente corpos identificados lancha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay