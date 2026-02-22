MG: identificados os corpos das vítimas do acidente com a lancha
Entre os mortos está a irmã da primeira-dama de Patrocínio Paulista
compartilheSIGA
Identificadas, pelo Instituto Médico Legal (IML), de Araxá, no Triângulo Mineiro, as seis pessoas que morreram no acidente de lancha, que bateu no píer do Rio Grande, em Sacramento, Triângulo Mineiro, no final da noite de sábado (21/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Uma das vítimas, Viviane Aredes, mãe de Bento Aredes de 4 anos, era irmã da primeira-dama da cidade de Patrocínio Paulista, interior de São Paulo. Ela completaria 36 anos neste domingo (22/2).
O piloto da lancha, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, que não tinha licença para conduzir a embarcação é uma das vítimas fatais do acidente.
- Corpo encontrado na Lagoa da Pampulha pode ser de idosa desaparecida em BH
- Lagoa do Nado: MPMG determina medidas emergenciais por causa do rompimento
- Tromba d’água mata homem durante rapel na Serra do Cipó
As outras vítimas são Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos; Érica Fernanda Lima, de 32 anos, e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os corpos seguem no IML de Araxá e serão liberados para os parentes das vítimas assim que eles chegarem à cidade. Os velórios e sepultamentos devem acontecer nesta segunda-feira (23/2) e serão realizados nas cidades de origem das vítimas.