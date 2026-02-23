Caos em Juiz de Fora: chuva transforma ruas em rios no Centro e nos bairros

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma forte chuva atinge Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite desta segunda-feira (23/2). Diversas vias estão completamente alagadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram, por exemplo, um trecho da Avenida Brasil, no Centro, tomado por um grande volume de água.

No Bairro Democrata, na região central, um homem teve que sair do carro e empurrá-lo, pois o veículo ficou preso em decorrência do nível da água, que subiu rapidamente.

O acesso ao Mergulhão, no Centro, foi fechado, informou a Defesa Civil agora à noite. “Trata-se também de medida de segurança. Mais uma vez, solicita-se que motoristas busquem rotas alternativas e evitem o local”, informou.

Como medida de segurança, a Ponte Vermelha, no Bairro Santa Teresinha, também foi fechada por volta das 21h40.

Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha é fechada Defesa Civil/Reprodução

Historicamente conhecido por sofrer com alagamentos e inundações frequentes durante períodos de chuva, o Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, também ficou com as ruas alagadas.

Por volta das 21h, a Defesa Civil informou sobre o aumento da intensidade da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares, na Zona Leste.

Bairro Mariano Procópio à esquerda e Bairro Vitorino Braga à direita Reprodução

Alvo constante de alagamentos, a Zona Norte da cidade também enfrenta vários pontos de alagamento ao longo da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Na noite do último domingo (22/2), um temporal também deixou várias ruas de Juiz de Fora alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.

Conforme divulgou a Defesa Civil no fim da manhã desta segunda-feira, o mês de fevereiro já se configura como o mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Foram registrados 460,4 milímetros de chuva no município até as 10h. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, quando o acumulado atingiu 456 milímetros. A expectativa é de que a Defesa Civil atualize esses dados na manhã desta terça-feira (24/2).