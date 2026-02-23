Assine
CHUVAS EM MINAS

Vídeo: temporal alaga ruas e causa estragos em Juiz de Fora (MG)

A Defesa Civil do Município registrou 36 ocorrências na madrugada, sendo 14 relacionadas a escorregamento de talude e 12 a alagamentos

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
23/02/2026 11:33

Chuva alaga ruas em Juiz de Fora (MG)
Chuva alaga ruas em Juiz de Fora (MG) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um temporal na noite desse domingo (22/2) alagou ruaS, ilhou carros e causou deslizamentos de terra em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Devido ao temporal, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora registrou 36 ocorrências nessa madrugada, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos. 

Vídeos que circulam em redes sociais mostram ruas alagadas com carros quase submersos. 

De acordo com informações da Defesa Civil do Município, a região que registrou o maior volume de chuva foi a Cidade Universitária, onde fica a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com 86,92 mm, registrados entre as 18h desse domingo (22/2) e as 6h desta segunda (23/2).  

A segunda região mais afetada pelas chuvas foi o Bairro Ipiranga, com 75,36 mm, e, em seguida, o Bairro Cascatinha, que chegou a 62,49 mm no mesmo período.

 

Deslizamento de terra

Antes do temporal de ontem, Juiz de Fora já vinha sofrendo com as chuvas durante o fim de semana. Na manhã do sábado (21/2), um deslizamento de terra atingiu uma casa e soterrou uma mulher no Bairro Cerâmica.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima conseguiu sair sozinha dos escombros. Ela foi levada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para um hospital. 

O deslizamento teve início em uma pedreira nos fundos do lote e atingiu o quarto da vítima e um cômodo ao lado, derrubando a parede externa sobre a mulher. A casa foi interditada e os quatro moradores foram acolhidos por familiares.

Uma residência vizinha foi também evacuada preventivamente e os moradores, orientados a deixar o imóvel até a avaliação técnica da Defesa Civil. Outros terrenos e casas próximas também passarão por vistoria.

A chuva vai continuar em Juiz de Fora?

Sinais de alerta: como identificar riscos de deslizamento

Em períodos de chuva intensa, moradores de áreas de encosta devem ficar atentos aos sinais que a terra dá antes de deslizar. Caso perceba algum desses indícios, saia do imóvel imediatamente e acione a Defesa Civil (199).

  • Fendas e rachaduras: surgimento de fendas no terreno ou novas rachaduras nas paredes e pisos da casa.
  • Inclinação de objetos: postes, cercas, árvores ou muros que comecem a inclinar.
  • Portas e janelas emperradas: dificuldade repentina para abrir ou fechar portas e janelas (pode indicar que a estrutura da casa está cedendo).
  • Barulhos estranhos: estalos na estrutura da casa ou som de terra e pedras caindo.
  • Mudança na água: água ficando barrenta ou surgindo em locais onde antes era seco.

Canais de Emergência

Em caso de riscos de deslizamentos, desabamentos ou inundações, acione imediatamente os órgãos de segurança:

