CHUVA EM BH

BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira

População deve redobrar cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões de alagamentos e onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelo vento

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
23/02/2026 14:34 - atualizado em 23/02/2026 14:43

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm

Belo Horizonte (MG) fica sob alerta para novas chuvas na tarde desta segunda-feira (23/2) e até a manhã de amanhã.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de amanhã. O céu varia de nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos. 

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH pede que, em caso de chuva forte, a população:

  • evite áreas de inundação;
  • não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões;
  • não se abrigue ou estacione veículos embaixo de árvores.

 

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes;

  • Água empoçando no quintal;

  • Portas e janelas emperrando;

  • Rachaduras no solo;

  • Água minando da base do barranco;

  • Inclinação de postes ou árvores;

  • Muros e paredes estufados;

  • Estalos.

 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;

  • Coloque calha no telhado da sua casa;

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta;

  • Não despeje esgoto nos barrancos;

  • Não faça queimadas.

 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

Pontos de Atenção: Áreas com Risco de Inundação

Se houver chuva forte, evite circular pelos seguintes trechos, organizados por região:

  • Regional Venda Nova:

    • Avenida Vilarinho: Trecho entre a Av. Cristiano Machado e a Rua Bernardo Ferreira da Cruz.

    • Avenida Dr. Álvaro Camargos: Cruzamento com a Av. Vilarinho.

  • Regional Pampulha:

    • Avenida Cristiano Machado: Altura da Estação São Gabriel (rotatória com Av. Sebastião de Brito).

    • Avenida Heráclito Mourão de Miranda: Cruzamento com as avenidas Clóvis Salgado e Altamiro Avelino Soares.

  • Regional Oeste / Barreiro:

    • Avenida Tereza Cristina: Toda a extensão do Ribeirão Arrudas, especialmente no cruzamento com a Av. Palestina e próximo à Vila Maracás.

    • Avenida Silva Lobo: Cruzamento com a Av. Barão Homem de Melo e Rua Platina.

    • Avenida Francisco Sá: Trecho entre a Av. Amazonas e a Rua dos Pampas (Bairro Prado).

  • Regional Centro-Sul:

    • Avenida Prudente de Morais: Cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho (Bairro Santo Antônio).

    • Praça Marília de Dirceu: Bairro de Lourdes.

  • Regional Nordeste:

    • Avenida Bernardo Vasconcelos: Trecho próximo aos córregos Cachoeirinha e Ferrugem (Bairros Ipiranga e Palmares).

Monitoramento Visual (Placas de LED)

A Prefeitura instalou novas placas de sinalização visual em pontos críticos. Fique atento às luzes:

