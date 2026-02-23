BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira
População deve redobrar cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões de alagamentos e onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelo vento
compartilheSIGA
Belo Horizonte (MG) fica sob alerta para novas chuvas na tarde desta segunda-feira (23/2) e até a manhã de amanhã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de amanhã. O céu varia de nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.
A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Leia Mais
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH pede que, em caso de chuva forte, a população:
- evite áreas de inundação;
- não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões;
- não se abrigue ou estacione veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trinca nas paredes;
-
Água empoçando no quintal;
-
Portas e janelas emperrando;
-
Rachaduras no solo;
-
Água minando da base do barranco;
-
Inclinação de postes ou árvores;
-
Muros e paredes estufados;
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
-
Coloque calha no telhado da sua casa;
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta;
-
Não despeje esgoto nos barrancos;
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.
Pontos de Atenção: Áreas com Risco de Inundação
Se houver chuva forte, evite circular pelos seguintes trechos, organizados por região:
-
Regional Venda Nova:
-
Avenida Vilarinho: Trecho entre a Av. Cristiano Machado e a Rua Bernardo Ferreira da Cruz.
-
Avenida Dr. Álvaro Camargos: Cruzamento com a Av. Vilarinho.
-
-
Regional Pampulha:
-
Avenida Cristiano Machado: Altura da Estação São Gabriel (rotatória com Av. Sebastião de Brito).
-
Avenida Heráclito Mourão de Miranda: Cruzamento com as avenidas Clóvis Salgado e Altamiro Avelino Soares.
-
-
Regional Oeste / Barreiro:
-
Avenida Tereza Cristina: Toda a extensão do Ribeirão Arrudas, especialmente no cruzamento com a Av. Palestina e próximo à Vila Maracás.
-
Avenida Silva Lobo: Cruzamento com a Av. Barão Homem de Melo e Rua Platina.
-
Avenida Francisco Sá: Trecho entre a Av. Amazonas e a Rua dos Pampas (Bairro Prado).
-
-
Regional Centro-Sul:
-
Avenida Prudente de Morais: Cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho (Bairro Santo Antônio).
-
Praça Marília de Dirceu: Bairro de Lourdes.
-
-
Regional Nordeste:
-
Avenida Bernardo Vasconcelos: Trecho próximo aos córregos Cachoeirinha e Ferrugem (Bairros Ipiranga e Palmares).
-
Monitoramento Visual (Placas de LED)
A Prefeitura instalou novas placas de sinalização visual em pontos críticos. Fique atento às luzes:
-
Verde/Desligado: Trânsito normal.
-
Amarela Piscante: Atenção, risco de chuva forte ou pista escorregadia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Vermelha: Não avance. A via está interditada devido ao transbordamento iminente ou ocorrido.