BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira

Belo Horizonte (MG) fica sob alerta para novas chuvas na tarde desta segunda-feira (23/2) e até a manhã de amanhã.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de amanhã. O céu varia de nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH pede que, em caso de chuva forte, a população:

evite áreas de inundação;

não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões;

não se abrigue ou estacione veículos embaixo de árvores.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de postes ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;

Coloque calha no telhado da sua casa;

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;

Não jogue lixo ou entulho na encosta;

Não despeje esgoto nos barrancos;

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

Pontos de Atenção: Áreas com Risco de Inundação

Se houver chuva forte, evite circular pelos seguintes trechos, organizados por região:

Regional Venda Nova: Avenida Vilarinho: Trecho entre a Av. Cristiano Machado e a Rua Bernardo Ferreira da Cruz. Avenida Dr. Álvaro Camargos: Cruzamento com a Av. Vilarinho.

Regional Pampulha: Avenida Cristiano Machado: Altura da Estação São Gabriel (rotatória com Av. Sebastião de Brito). Avenida Heráclito Mourão de Miranda: Cruzamento com as avenidas Clóvis Salgado e Altamiro Avelino Soares.

Regional Oeste / Barreiro: Avenida Tereza Cristina: Toda a extensão do Ribeirão Arrudas, especialmente no cruzamento com a Av. Palestina e próximo à Vila Maracás. Avenida Silva Lobo: Cruzamento com a Av. Barão Homem de Melo e Rua Platina. Avenida Francisco Sá: Trecho entre a Av. Amazonas e a Rua dos Pampas (Bairro Prado).

Regional Centro-Sul: Avenida Prudente de Morais: Cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho (Bairro Santo Antônio). Praça Marília de Dirceu: Bairro de Lourdes.

Regional Nordeste: Avenida Bernardo Vasconcelos: Trecho próximo aos córregos Cachoeirinha e Ferrugem (Bairros Ipiranga e Palmares).



Monitoramento Visual (Placas de LED)

A Prefeitura instalou novas placas de sinalização visual em pontos críticos. Fique atento às luzes: