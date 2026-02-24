‘Cenário de guerra’, diz morador de Juiz de Fora atingido pela chuva

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva forte que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (23/2). causou estragos e transtornos severos aos moradores da cidade. A Prefeitura de Juiz de Fora contabilizou, até a manhã de hoje, 14 mortes, além de diversos desaparecidos em desabamentos. Moradores do município relatam que nunca viram um caos tão grande como o observado.

“Cenário de guerra… Eu tenho mais ou menos altura de 1,75 metro e a altura da água chegou a mais de 2 metros de altura, tampando a janela e as entradas do nosso escritório. Praticamente perdemos tudo ali dentro”, conta o advogado Iury Rocha, de 38 anos, que tem um escritório de advocacia no Bairro Vitorino Braga, afetado pelo temporal de ontem.

Iury não vê possibilidade de trabalhar nos próximos dias e, por isso, dispensou três funcionários do escritório. Ele avalia ser impossível trabalhar e fazer com que outras pessoas cheguem ao local, dadas as condições.

Ele revela que se surpreendeu com a gravidade da situação no município, que suspendeu aulas nas escolas municipais e o transporte público. Na manhã desta terça-feira, ele precisou buscar o filho de 10 anos na escola, depois de tê-lo deixado na instituição.

“Pelo relato dos moradores, o barro, a lama, está chegando mais ou menos na altura do joelho e tem ponto de alagamento ainda dentro do Bairro de Vitorino Braga”, relata. Ele disse ainda que alguns dos vizinhos dele perderam pertences e estão desesperados, mas a casa dele não foi atingida.



Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade