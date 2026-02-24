BH terá mais chuva nesta terça-feira (24/2)? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva volta a Belo Horizonte (MG) nesta terça-feira (24/2) com intensidade forte e alto volume de água, segundo a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 24/2

Barreiro: 18,4 °C, às 5h30.

Centro-Sul: 18,7 °C, às 4h45.

Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 12 °C, às 6h.

Pampulha: 19,9 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 5h.

Venda Nova: 20,4 °C, às 5h.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações