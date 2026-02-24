BH terá mais chuva nesta terça-feira (24/2)? Confira a previsão
Belo Horizonte tem registrado chuva acima da média na maioria das regionais. Confira a previsão do tempo completa e como se proteger em caso de chuva forte
compartilheSIGA
A chuva volta a Belo Horizonte (MG) nesta terça-feira (24/2) com intensidade forte e alto volume de água, segundo a Defesa Civil de BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 17,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 12°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.
Leia Mais
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Mínimas registradas por regional em 24/2
-
Barreiro: 18,4 °C, às 5h30.
-
Centro-Sul: 18,7 °C, às 4h45.
-
Oeste: 17,9 °C, com sensação térmica de 12 °C, às 6h.
-
Pampulha: 19,9 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 5h.
-
Venda Nova: 20,4 °C, às 5h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).