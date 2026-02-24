Caos em Juiz de Fora: aulas são suspensas nesta terça (24)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

As aulas nas escolas municipais de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foram suspensas nesta terça-feira (24/2) por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade na noite do dia anterior.

Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.

Na madrugada desta terça, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas

Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no alagamento.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.

Bairros que costumam registrar enchentes voltaram a ter problemas, como Vitorino Braga, na Zona Leste. A Defesa Civil também alertou para aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.

No domingo (22/2), outro temporal já havia provocado transtornos, com 36 ocorrências registradas pela Defesa Civil, entre elas 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.

De acordo com o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros, superando o recorde anterior, de fevereiro de 1988, quando foram registrados 456 milímetros. A Defesa Civil deve atualizar os dados nesta terça-feira.