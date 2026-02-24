Temporal em Juiz de Fora: casas desabam e moradores ficam soterrados

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Casas desabaram e moradores ficaram soterrados em decorrência da forte chuva que começou a cair em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, pouco antes das 18h desta segunda-feira (23/2). A trégua só veio por volta das 23h.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra o desabamento de uma casa no Bairro Progresso. Até a publicação desta matéria não havia informações sobre vítimas. Assista:

Em outro vídeo do Bairro Cerâmica, um morador mostra imóveis que também tiveram danos. Segundo ele, há pessoas presas nos escombros.

A situação também é crítica no Bairro Esplanada. Moradores relatam em vídeos nas redes sociais que pessoas estão soterradas. A situação de calamidade acontece em um momento no qual a cidade está em alerta de perigo para temporais e enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história.

O Corpo de Bombeiros informou que atua em vários pontos da cidade. Diante da gravidade e grande número de ocorrências em andamento, a assessoria da corporação ainda não conseguiu informar à imprensa se, além de pessoas feridas, há mortos.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários pontos da cidade totalmente alagados. No Bairro Democrata, na região central, por exemplo, um homem teve que sair do carro e empurrá-lo, pois o veículo ficou preso em decorrência do nível da água, que subiu rapidamente.

O acesso ao Mergulhão, no Centro, foi fechado, informou a Defesa Civil municipal agora à noite. “Trata-se também de medida de segurança. Mais uma vez, solicita-se que motoristas busquem rotas alternativas e evitem o local”, informou.

Como medida de segurança, a Ponte Vermelha, no Bairro Santa Teresinha, também foi fechada por volta das 21h40.

Historicamente conhecido por sofrer com alagamentos e inundações frequentes durante períodos de chuva, o Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, também ficou com as ruas alagadas.

Por volta das 21h, a Defesa Civil informou sobre o aumento da intensidade da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares, na Zona Leste.

Alvo constante de alagamentos, a Zona Norte da cidade também enfrenta vários pontos de alagamento ao longo da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Na noite do último domingo (22/2), um temporal também deixou várias ruas de Juiz de Fora alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.